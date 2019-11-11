王世堅：張善政「善後」做很差　韓國瑜沒人可找「無魚蝦也好」





▲台北市議員王世堅。（圖／記者楊亞璇攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨出征2020總統大選，而他也於11日宣布副手人選，也就是國政顧問團總召、前行政院長張善政。對此，被外界稱為擁有「扶龍命」的台北市議員王世堅表示，張善政是一個「善後」人選，且善後做得非常差，但韓國瑜沒有其他人可以找了。

針對「韓張配」，王世堅11日受訪時提到，韓國瑜選在11月11日上午11點11分公布，這麼多個1，在他看來，這是韓國瑜的「隱藏彩蛋數字」，是想告訴外界「韓國瑜是一人部隊，單兵作戰。」

王世堅說，因為總統選舉一定要挑一名副手列在公報上，藍營人士最期待的就是找前新北市長朱立倫，然而朱立倫是國民黨「儲君」人選，在不可能的情況下，對韓國瑜而言「無魚蝦也好」，所以找張善政。而挑1111的背後，就是韓國瑜說不出口的隱喻，韓國瑜就是「政治版藍波」一人部隊，單兵作戰，就是韓國瑜的弦外之音。

至於張善政是不是韓國瑜副總統適合人選？王世堅提到，廣為周知，張善政是一個「善後」人選，只是張善政的善後做得非常差，不過韓國瑜也沒有其他人可以找了，因為朱立倫、新北市長侯友宜、國民黨立委江啟臣這3人分別是國民黨「儲君」人選第一、二、三名，在2020這一局，對韓國瑜充其量是「應付交差」，可能已經在布局2024，甚至是2028。

王世堅認為，韓國瑜自己錯失了「黃金救援期」，因為7月國民黨公布初選結果的那一天，朱立倫第一時間就向韓國瑜繳械交心，還交了副總統報名表，然而韓國瑜當時大贏20幾％，可說是「趾高氣昂、天威難測」，認為選副總統不用急，想參與的人有很多，只要他們排排站一排，等韓國瑜有空再來「後宮選妃」就好，結果錯失了黃金救援期。

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