民眾黨／郭台銘挺宋楚瑜？　柯營憂淺藍票回歸親民黨

▲柯文哲、郭台銘、宋楚瑜日前出席台北市政府108年度國慶升旗暨慶祝活動。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇、楊蕓／台北報導

2020大選激烈，親民黨手握關鍵總統門票，黨主席宋楚瑜是否親征2020總統，預計本週明朗，而外界也盛傳「郭宋配」的可能性，台北市長柯文哲所組的民眾黨是否備受衝擊，外界關注。對此，柯營幕僚分析，宋楚瑜參選將讓民眾黨部分淺藍票回歸，影響約1、2%。

柯營幕僚指出，目前預估民眾黨不分區可以拿下15%，有5、6席，如果宋楚瑜自己出來選，或是郭台銘與親民黨合作，部分民眾黨淺藍票源還是會移回去，民眾黨確實有受到影響，但頂多掉1、2%，對親民黨影響反而比較大；郭台銘若挺宋楚瑜，親民黨政黨票會多一些些，有機會衝過5%，但是總統票影響不大。

至於屆時柯文哲是否要表態挺宋？柯營幕僚表示，確實沒有想過，挺宋不是說不行，但是因為知道宋楚瑜就是要衝政黨票，柯若要選民總統票投給宋，感覺怪怪的，這樣不就要「總統宋楚瑜、政黨民眾黨」？確實比較難出現這樣的狀況。

柯營幕僚直言，柯文哲挺宋楚瑜「沒有太大的實際效果」、「還是產品問題」，因為總統票比較回歸藍綠，「雖然他是第三勢力，但是就不是第三勢力」，因為第三勢力就是要可以抗衡兩黨，第三勢力的條件是，一個是本身要夠強，再來是藍綠相對沒那麼強。



另一方面，幕僚也擔心，柯自己甚至會受傷，造成反效果，外界會質疑，柯文哲這麼討厭藍綠，竟選了一個也不是第三勢力的選擇；而郭台銘表態也沒有非常強烈的效果，對郭也沒有好處，即使柯、郭兩人去拉宋楚瑜的手，票也不會衝太高。

由於郭台銘與民眾黨、親民黨都合作，恐讓選民不知該把政黨票投給誰，對此，柯營幕僚指出，「就看你比較親近哪一邊」，而郭、柯間一樣會保持聯絡，合作一樣會繼續。

▲宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

對於若郭台銘幫助親民黨，是否影響與民眾黨的合作，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，看事情角度可以跳脫藍綠，「在政黨需要郭董幫忙或人才分享的這個角度看，不會說壓縮到另一政黨的空間」。她強調，每個政黨需要的人才不一樣，從藍綠光譜看，民眾黨偏綠、親民黨偏藍，但他們期待中道主流力量，在立法院可以匯集起來。

至於郭台銘的策略是與柯、宋兩邊都合作？蔡沁瑜回應「對」，當初民眾黨來談合作，他們當然支持，現在親民黨方面也希望郭台銘能有人才挹注，「未來合作方向，除了在國會外，也期待有更多一起努力的地方，這也是雙方幕僚接觸談合作的出發點。」

蔡沁瑜強調，待宋楚瑜參選的局勢明朗後，合作才能談下去，目前還處於幕僚互相接觸階段，「站在分享人才的概念，區域或不分區立委都是可以觀察的指標。」

其他人也看了這些...

► ET總統民調／「藍綠橘」三腳督 蔡英文領先韓國瑜11.1％ 宋楚瑜墊底7.7％

► ET總統民調／藍綠歸隊「中間選民轉向」 蔡英文45.7％領先韓國瑜12％

► ET立委民調／吳敦義列安全名單不分區少2席 16.4％政黨票不投國民黨

►白白胖胖也是一種美