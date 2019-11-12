　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨／郭台銘挺宋楚瑜？　柯營憂淺藍票回歸親民黨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲、郭台銘、宋楚瑜出席台北市政府108年度國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲、郭台銘、宋楚瑜日前出席台北市政府108年度國慶升旗暨慶祝活動。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇、楊蕓／台北報導

2020大選激烈，親民黨手握關鍵總統門票，黨主席宋楚瑜是否親征2020總統，預計本週明朗，而外界也盛傳「郭宋配」的可能性，台北市長柯文哲所組的民眾黨是否備受衝擊，外界關注。對此，柯營幕僚分析，宋楚瑜參選將讓民眾黨部分淺藍票回歸，影響約1、2%。

柯營幕僚指出，目前預估民眾黨不分區可以拿下15%，有5、6席，如果宋楚瑜自己出來選，或是郭台銘與親民黨合作，部分民眾黨淺藍票源還是會移回去，民眾黨確實有受到影響，但頂多掉1、2%，對親民黨影響反而比較大；郭台銘若挺宋楚瑜，親民黨政黨票會多一些些，有機會衝過5%，但是總統票影響不大。

▲▼柯文哲、郭台銘、宋楚瑜出席台北市政府108年度國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者屠惠剛攝）

至於屆時柯文哲是否要表態挺宋？柯營幕僚表示，確實沒有想過，挺宋不是說不行，但是因為知道宋楚瑜就是要衝政黨票，柯若要選民總統票投給宋，感覺怪怪的，這樣不就要「總統宋楚瑜、政黨民眾黨」？確實比較難出現這樣的狀況。

柯營幕僚直言，柯文哲挺宋楚瑜「沒有太大的實際效果」、「還是產品問題」，因為總統票比較回歸藍綠，「雖然他是第三勢力，但是就不是第三勢力」，因為第三勢力就是要可以抗衡兩黨，第三勢力的條件是，一個是本身要夠強，再來是藍綠相對沒那麼強。

另一方面，幕僚也擔心，柯自己甚至會受傷，造成反效果，外界會質疑，柯文哲這麼討厭藍綠，竟選了一個也不是第三勢力的選擇；而郭台銘表態也沒有非常強烈的效果，對郭也沒有好處，即使柯、郭兩人去拉宋楚瑜的手，票也不會衝太高。

由於郭台銘與民眾黨、親民黨都合作，恐讓選民不知該把政黨票投給誰，對此，柯營幕僚指出，「就看你比較親近哪一邊」，而郭、柯間一樣會保持聯絡，合作一樣會繼續。

▲▼宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

▲宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

對於若郭台銘幫助親民黨，是否影響與民眾黨的合作，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，看事情角度可以跳脫藍綠，「在政黨需要郭董幫忙或人才分享的這個角度看，不會說壓縮到另一政黨的空間」。她強調，每個政黨需要的人才不一樣，從藍綠光譜看，民眾黨偏綠、親民黨偏藍，但他們期待中道主流力量，在立法院可以匯集起來。

至於郭台銘的策略是與柯、宋兩邊都合作？蔡沁瑜回應「對」，當初民眾黨來談合作，他們當然支持，現在親民黨方面也希望郭台銘能有人才挹注，「未來合作方向，除了在國會外，也期待有更多一起努力的地方，這也是雙方幕僚接觸談合作的出發點。」

蔡沁瑜強調，待宋楚瑜參選的局勢明朗後，合作才能談下去，目前還處於幕僚互相接觸階段，「站在分享人才的概念，區域或不分區立委都是可以觀察的指標。」

其他人也看了這些...

► ET總統民調／「藍綠橘」三腳督　蔡英文領先韓國瑜11.1％　宋楚瑜墊底7.7％
► ET總統民調／藍綠歸隊「中間選民轉向」　蔡英文45.7％領先韓國瑜12％
► ET立委民調／吳敦義列安全名單不分區少2席　16.4％政黨票不投國民黨

白白胖胖也是一種美

ET快訊
學姐黃瀞瑩激吻新歡直擊！宜蘭夜渡花美男　連體嬰熊抱喇到倒退嚕
女大生華山仰身自拍…背對懸崖墜2000米亡！景區拒負責：自拍
衛爾康大火奪64命「幽靈船載百人恐怖傳說」　24年沒人敢買現
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學姐新男友身分起底！海濱卸罩大解放　頭城民宿「整夜不出戶」煲愛

學姐黃瀞瑩激吻新歡直擊！宜蘭夜渡花美男　連體嬰熊抱喇到倒退嚕

民眾黨／郭台銘挺宋楚瑜？　柯營憂淺藍票回歸親民黨

神蹟換命！「高跟鞋教堂」負責人賭輸上帝　臥底警退出江湖用生命填補承諾

宋楚瑜「副手鎖定政治素人」　出征2020大選1113親自揭曉

親民黨／宋楚瑜週三宣布參選　副手找有專業的政治素人

民進黨不分區／「新蘇連」主導強攻　層峰推游錫堃卡關

蔡賴配／賴清德本週搭檔副手！蔡英文轉守為攻　搶回議題主導權

韓國瑜：規劃12月讓張善政訪美　目標「前進華府」拜會政要

民眾黨不分區「女力5強」郭台銘愛將列第2　學姊扛「催票機」

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

個人座「燒肉LIKE」獨享噴汁牛肉 客製化點餐量剛好！吃烤肉免揪人

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

淡水女騎士倒地慘遭廂型車輾斃 肇逃駕駛下跪死者母痛哭難接受

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

學姐新男友身分起底！海濱卸罩大解放　頭城民宿「整夜不出戶」煲愛

學姐黃瀞瑩激吻新歡直擊！宜蘭夜渡花美男　連體嬰熊抱喇到倒退嚕

民眾黨／郭台銘挺宋楚瑜？　柯營憂淺藍票回歸親民黨

神蹟換命！「高跟鞋教堂」負責人賭輸上帝　臥底警退出江湖用生命填補承諾

宋楚瑜「副手鎖定政治素人」　出征2020大選1113親自揭曉

親民黨／宋楚瑜週三宣布參選　副手找有專業的政治素人

民進黨不分區／「新蘇連」主導強攻　層峰推游錫堃卡關

蔡賴配／賴清德本週搭檔副手！蔡英文轉守為攻　搶回議題主導權

韓國瑜：規劃12月讓張善政訪美　目標「前進華府」拜會政要

民眾黨不分區「女力5強」郭台銘愛將列第2　學姊扛「催票機」

前座跟後座都一樣爽度爆表！人生勝利組奧迪A8試駕開箱

韓星寶寶藍髮氾濫　IU回歸巡演改用「星光紫」新髮色電翻粉絲

受惠DV兩岸銷售佳績　翔宇10月營收1.56億元

林昀希遭二度背叛喊心累　紀言愷承諾「幫把關」：以後對象我鑑定！

爭5G執照　五大電信董總今親赴NCC面試

龍后艾蜜莉亞克拉克「歌喉出狀況」　導演：比平常難聽

學姐新男友身分起底！海濱卸罩大解放　頭城民宿「整夜不出戶」煲愛

學姐黃瀞瑩激吻新歡直擊！宜蘭夜渡花美男　連體嬰熊抱喇到倒退嚕

國巨今停牌　要以每股27.2美元收購競爭對手KEMET

小丑西門町摟住「陌生長髮妹」：我也住板橋要不要一起搭車？　遭圍毆踹頭

最凶狠阿北！違規擺攤遭員警勸離　81歲翁見攤架遭沒入竟持鐮刀追砍

政治熱門新聞

李佳芬「小學教肛交」　律師打臉

李佳芬批國小教「肛交、性高潮」

韓國瑜爆綠營已準備「毀張核彈」

蔡的敵人不是韓　吳子嘉：敵人是韓背後巨人

韓當選最想立竿見影政策：給青年第一桶金

郭董親自力薦7人選　柯文哲內定她進安全名單

民眾黨不分區「女力5強」揭曉　郭董愛將第2

張碩文：若不喜歡親民黨就投民眾黨

超馬選手林義傑　傳列國民黨不分區

韓國瑜談「蔡賴配」像武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被

扯！蔡英文點名榮總醫師造勢沒到

民眾黨不分區估票高低標曝光　黃瀞瑩負責衝票

連戰「英雄宴」大咖溜光光　連勝文自曝原因

「廣德家」老闆宣布參選高雄立委

更多熱門

相關新聞

宋楚瑜副手鎖定政治素人　參選明揭曉

宋楚瑜副手鎖定政治素人　參選明揭曉

親民黨主席宋楚瑜是否會投入2020大選，週三（13日）親民黨全國委員會議結束之後，他將親自宣布決定，但不會同步宣布副手。至於外傳的「郭宋配」，郭台銘11日已對外回應，自己和宋楚瑜是二十多年的好友，兩人都希望能幫台灣做點事情，「我祝福他，也希望他能夠替台灣做對台灣社會有意義的事。」

民進黨不分區／「新蘇連」主導強攻　層峰推游錫堃卡關

民進黨不分區／「新蘇連」主導強攻　層峰推游錫堃卡關

張善政規劃12月訪美　目標前進華府

張善政規劃12月訪美　目標前進華府

民眾黨不分區「女力5強」揭曉　郭董愛將第2

民眾黨不分區「女力5強」揭曉　郭董愛將第2

超馬選手林義傑　傳列國民黨不分區

超馬選手林義傑　傳列國民黨不分區

關鍵字：

柯文哲2020大選宋楚瑜民眾黨

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

OL上班3天請產假　白拿4個月薪水

急凍15°C恐雙颱生成　下周再變天

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面