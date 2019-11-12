民進黨不分區／「新蘇連」主導強攻　層峰推游錫堃卡關

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區名單預計13日出爐，初步擬規劃25位名單，不過名單還是被黨內泛英系聲音抗議「新蘇連」色彩鮮明。其中，本來聲明裸退的立法院長蘇嘉全，在討論裡仍列其中，規劃續留安定國會，而原黨政層峰建議放入前閣揆游錫堃，但也可能卡關。

民進黨立法院黨團總召柯建銘由於在國會扮演舉足輕重角色，這次新竹地方立委，他交棒給鄭宏輝出征；高雄立委管碧玲由於選區重劃，年初時黨內達成共識，只要主動禮讓，不參與初選競爭，就可列入不分區安全名單中，因此她也確定列入。

不過，雖然黨內有共識，但屏東立委蘇震清原本禮讓給新系立委鍾佳濱，而他便轉入不分區名單，但前陣子被指栽涉入掏空上市公司誠美材案，被黨內以影響形象為由，建議不宜列入不分區，這也引起他的怒火，認為法治國家，「無罪推定論」不能因為一個報導，在還沒經過法院傳訊，都沒定罪之下，就斷了政治路。

▼蘇貞昌、蘇嘉全。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



另一方面，蘇嘉全由於宣告「裸退」，未來可能成為蔡英文在行政系統的「活棋」，不排除是行政院長的考量人選；但黨內人士指出，以穩定國會為由，希望把蘇嘉全留在國會，同時也彌補蘇家、其姪子蘇震清不列入一事。

據黨內人士指出，本來黨政層峰認為，蘇嘉全如果未來裸退成為活棋，因此建議具有高聲望與份量的游錫堃列入不分區，未來也可執掌國會系統；不過，黨內人士抱怨，並未有十足的溝通，從起初討論至今，似乎還是打算將「雙卡」，一方面把蘇嘉全卡在國會，不要讓他未來影響新蘇手上的行政系統，另一方面也不讓游系進入國會。

在名單方面，黨內人士說，還是以「新蘇連」的色彩較鮮明，預計現任周春米、林靜儀，以及前民進黨副秘書長徐佳青、中常委沈發惠也都在討論名單中。

在名單確定的時程上，本週三中執會就必須通過確定名單，因此12日是提名小組最後協商敲定名單的大限。黨內人士說，在派系色彩上傾倒部分派系，可以想見中執會又會是一場風暴大戲。

▼前行政院長游錫堃與總統府秘書長陳菊。（圖／記者李毓康攝）

