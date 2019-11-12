宋楚瑜「副手鎖定政治素人」　出征2020大選1113親自揭曉

▲宋楚瑜參選2020大選的機率高達八成。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

親民黨主席宋楚瑜是否會投入2020大選，週三（13日）親民黨全國委員會議結束之後，他將親自宣布決定，但不會同步宣布副手。至於外傳的「郭宋配」，郭台銘11日已對外回應，自己和宋楚瑜是二十多年的好友，兩人都希望能幫台灣做點事情，「我祝福他，也希望他能夠替台灣做對台灣社會有意義的事。」

親民黨發言人張碩文本月5日證實，宋楚瑜參選的機率高達八成，希望大家再給他們一週的時間。如今，《聯合報》報導，宋楚瑜將在週三全國委員會議結束後，親自宣布是否出征2020大選，雖然他已經鎖定一名政治素人搭檔，但當天並不會同步宣布副手人選。

▲郭辦發言人蔡沁瑜表示，郭董未來不排除會與柯、宋合作，但並沒有所謂的郭宋配。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，先前傳出宋楚瑜有意投入選戰，外界猜測很有可能會推出「郭宋配」。不過，郭台銘11日親自回應此事並表示，自己和宋是二十多年的好朋友，也都希望能幫台灣做點事情，「宋主席有他的想法，我到現在也是透過媒體告訴我……我祝福他，也希望他能夠替台灣做對台灣社會有意義的事」；至於會不會支持宋選總統或是韓張配，他僅回答「樂觀其成」。

郭辦發言人蔡沁瑜也提到，一切都要等到宋楚瑜參選的局勢明朗之後，再來談是否合作，目前幕僚都還是處於相互接觸的階段，「站在分享人才的概念，區域或不分區立委都是可以觀察的指標」，而且一直以來都沒有所謂的郭宋配，不論是宋楚瑜還是柯文哲都是朋友，兩邊都有可能合作，郭董也希望可以讓大家各自發揮專長，這樣才能在國會中有所斬獲。