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韓國瑜：規劃12月讓張善政訪美　目標「前進華府」拜會政要

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▲▼韓國瑜宣布副手記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜宣布副手人選為張善政。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手為國政顧問團總召、前行政院長張善政，「韓張配」正式成形。目前除了夫人李佳芬預計15日前往日本、柬埔寨、泰國助選，韓國瑜透露，12月將讓有留美背景的張善政前往美國，全力爭取政界以及僑界的支持，到時有望能與美方政要會面。

韓國瑜11日接受《聯合報》專訪時提到，自己很看好有留美背景的張善政，現階段除了規劃讓李佳芬訪美之外，也有意讓張前往美國，兩人分別拜訪政界以及僑界人士，力求支持；此外，關於張的訪美行程主要目標是前進華府，預定出發時間為12月，到時有可能與美方的政要、華府智庫會面，韓國瑜說，「我相信他對美國的拜訪行程一定可以做得很流暢」，但目前一切都還在規劃中，所以不敢把話講太滿。

韓國瑜接著表示，張善政是台灣政壇中少數有高科技背景的人才，兩人的搭配就像是「蔣經國與孫運璿」，互補性很強，未來會以區域性分工為主，讓張主打北部、科技圈、產業圈以及年輕人，爭取更多支持。

▲▼韓國瑜宣布副手記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜透露正在安排讓張善政訪美。

其實，韓張配正式成形後，各界對於這個組合也提出許多不同看法。資深媒體人黃暐瀚分析，張善政是最貼近韓國瑜的人，而且還有三大好處加持，是個令人放心的副手，第一是「國政領航，融合族群」，張的父親是天津人、母親是台南人，為典型的「芋頭蕃薯」，融合台灣本省外省，又熟悉數位科技，還是前總統馬英九任內民意支持度最高的行政院長，形象溫和專業，與韓的配合度完全契合，是個「不會扣分」的副手參選人。

黃暐瀚接著提到，第二個好處是「救援台南、清德難攻」，張善政的形象較為中立，其中一個理由來自2016年的台南維冠大樓倒塌後，張善政不分藍綠，全力救援台南，這份感情，台南人記得，當時的台南市長賴清德也還記得，未來兩軍對陣，賴將很難對張下重手或是嚴厲批評。

黃暐瀚說，第三個好處是「無黨奧援、內部不爭」，賴清德與總統蔡英文搭擋最大的好處就是「獨派回流」，但賴畢竟是「接班梯隊」的人，蔡一旦選擇他當副手，將對鄭文燦、林佳龍造成一度程度的壓力，為了4年後的接班梯隊排序，鄭文燦、林佳龍的輔選動作或內心的感受，將成為微妙的觀察指標，「總之，選舉沒有穩贏，也沒誰穩輸。韓國瑜打了張善政這張牌，後續漲跌，可再慢慢觀察。」

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