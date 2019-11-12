民眾黨不分區「女力5強」郭台銘愛將列第2　學姊扛「催票機」

▲本刊掌握，郭台銘上週曾給了柯文哲一份7人不分區推薦名單。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

布局明年立委選舉，由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨不分區立委安全名單進入最後盤整！本刊掌握，柯營近日開會討論不分區名單，其中女性前五強的安全名單人選率先完成初步排序，鴻海創辦人郭台銘推薦的高虹安，確定進入不分區安全名單，且內定排序在女性第二位、整體不分區名單的第三名，此舉也讓「柯郭結盟」的合作關係又向前一步。

本刊掌握，確定排入民眾黨女性不分區前五強的包括柯文哲心腹蔡壁如、高虹安、北市勞動局長賴香伶、台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠、以及現任北市府副發言人學姐黃瀞瑩。

其中，高弘安確定排序在女性第二名、也就是整體不分區名單的第三名。本刊掌握，郭台銘上週曾給了柯文哲一份7人不分區推薦名單，列在第一位的就是高虹安，其他人選還包括郭營幕僚周守訓、蔡沁瑜，另有醫師、藍營大老等人，而柯近日親自約了高虹安碰面、聊過之後，也認為相當適合，在與民眾黨核心決策幕僚討論後，暫時內定在第三名。

▲本刊掌握，鴻海創辦人郭台銘推薦的高虹安，確定進入不分區安全名單。



高虹安是美國辛辛那提大學機械工程博士、大數據專家，2018月5月進入鴻海集團後，擔任鴻海大數據辦公室主任，在郭台銘傳出有意獨立參選總統時，她頻頻以郭營幕僚身分上政論節目分析局勢，年輕又口條佳，這次獲郭台銘親薦列入民眾黨不分區，柯文哲也頗為滿意。

而代表民眾黨門面的不分區第一名，據透露，柯文哲及民眾黨決策核心，目前仍在蔡壁如及賴香伶兩人之間做最後考量，若蔡壁如列第一名，那麼賴香伶就會排在第五名。

知情人士說，蔡壁如與賴香伶兩人各有優點，蔡壁如從台大醫院一路跟著柯文哲入市府，未來若進入國會，她可成為柯的化身負責國會戰略布局，並執行柯文哲意志，另也依照專業爭取進入衛生環境委員會；而蔡壁如從核心幕僚轉任不分區候選人，自知肩負不分區領頭羊的大任的她，近日已頻頻接受媒體專訪、拋議題風向，並在上月20日正式成立官方臉書粉絲專頁，顯然已替自己未來將成為政治人物作足準備。

▲柯文哲在衡量黃瀞瑩（圖）目前的資歷後，認為她尚需要一段時間磨練，因此最後未將她排入不分區安全名單之內。

知情人士說，賴香伶的勞工專業及施政則廣受年輕人肯定，當初柯文哲創黨，她便第一個被點名入不分區，加上在市府的表現「幾乎零負評」，勞工運動出身的她，若能當不分區領頭羊進入國會，不僅代表重視專業，也能不讓進步、監督的招牌被時代力量獨占。

至於女性人選第四、第五強，也就是預計排在整體不分區第七、九名的，則是由海選選出的陳琬惠，以及吸票機「學姐」黃瀞瑩，但順序尚未拍板。

本刊掌握，民眾黨內部目前估算不分區安全名單，應可落在5到6席，低標至少4席，而目標是衝到8席，因此擁有高人氣的北市副發言人、「學姐」黃瀞瑩，極有可能排在第9名，藉此帶動整體選舉氣氛、衝高政黨票。

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