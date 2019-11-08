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蔡英文要韓國瑜說清楚豪宅案：重點是候選人是否有誠信、言行一致

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記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。韓國瑜豪宅案持續延燒，總統蔡英文8日受訪時喊話韓國瑜說清楚。她強調，這件事的重點是候選人是否有誠信、言行一致。

韓國瑜被爆曾買台北市南港的7200萬元豪宅。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之認為，「這件事情為什麼消息會這樣走漏」，真的是非常奇怪，「當然我們絕對合理懷疑是國家機器。」他也說，韓一直是用「以房換房」方式，去付該房的頭期款，後續都是用貸款，「這個選舉操作很奇怪， 難道現在大家買房子都不行嗎？」

蔡英文8日受訪時回應，既然要有質疑，作為總統參選人應該要說清楚，國家機器這件事情，要指控就要有證據，過去幾次韓國瑜都曾指控國家機器，後來卻都沒有得到證實，對於這樣的事情，發言應該要謹慎。

蔡英文重申，韓國瑜應該要講清楚是那些個資外洩，哪裡有嫌疑，這樣才能做後續處理，「不能一句國家機器打死所有人，不是嗎？」

蔡英文強調，自己的財產經過一一檢驗，倒是韓國瑜面對外界的質疑，應該要說清楚，「韓市長現在牽涉的問題，是誠信的問題，也是群眾檢驗候選人是不是言行一致的問題。」

▲韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）

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