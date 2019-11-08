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「國瑜黨即將殲滅！」　黃創夏分析宋楚瑜5優點：韓國瑜張揚時日不多

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▲▼宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者李毓康、羅婉庭攝）

▲宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者李毓康、羅婉庭攝）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選在即，外傳77歲親民黨主席宋楚瑜可能第五度投入總統選戰，備受各界關注。資深媒體人黃創夏認為，宋楚瑜論口才、對政府組織職權理解、執行能力和掌握施政品質、對全台灣熟悉度都贏過韓國瑜，且他還是有名的「天道酬勤」實踐者，只要部分「韓流歸宋」，韓國瑜就會跌破20%的死亡線，使韓國瑜和他的「國瑜黨」張揚時日不多。

「前狼後虎，『國瑜黨』即將殲滅！」黃創夏8日在臉書上表示，僥倖不可久，天下沒有白吃的午餐，也不會有混到的天下。「庶民」的定義被改寫，南港價值7200萬元的豪宅，讓許多人恍然大悟，原來「庶民」的「庶」是「富庶的庶」！立委林俊憲立即加碼爆料有向業主請求墊付的存證信函，將鉅資買賣又帶向「特權疑慮」的更嚴重問題。

黃創夏說，這就是眾人所熟悉的正規打選戰的步調，不論是誰先動手，只要能夠先咬出一個破口，狼群聞到腥味，就會一一撲咬上去，一步一步地將韓國瑜打造的「庶民神話」給予毀滅性的破解。

「面對狼群，韓國瑜恐怕會是焦頭爛額！」黃創夏認為，恐怕一些已經想要「含淚投藍」的「知識藍」、「經濟藍」又會遲疑，保持靜觀其變的態度，「前有狼已經夠慘了，後有虎更是劫難！」

黃創夏表示，雖然很多人無法相信宋楚瑜有機會當選，很多人卻都在殷殷期待，期待宋楚瑜可以接收那些對韓國瑜不信任的泛藍選票，並且可以因此壓制「國瑜黨」不可一世的氣焰，拯救國民黨免於滅頂之災。

黃創夏說，「論口才而且言之有物，宋楚瑜遠勝過韓國瑜；論對政府組織職權的理解，宋楚瑜遙遙領先韓國瑜；論執行能力和掌握施政品質，韓國瑜根本比不上宋楚瑜的一根腳趾頭；論對全台灣的熟悉和了解，韓國瑜更是完全落後！最重要的是，宋楚瑜是有名的『天道酬勤』實踐者，對比韓國瑜的一切表現，正好是陽與陰的對比！」

黃創夏稱，眼看韓國瑜越來越離譜，當宋楚瑜和韓國瑜站到同一個平台時，高下立判，而站上總統電視辯論台上，也絕對比韓國瑜表現優異，不會讓總統蔡英文輕鬆撿便宜。宋楚瑜參選的話，那些持續佔了約三成「不表態」選民，特別是原本偏藍的選民，已經不會計較宋楚瑜年紀大了些，以「瑜」制「瑜」反而成為讓他們心裡最舒坦的選項。

最後，黃創夏表示，眼看韓國瑜又捲入豪宅的爭端，還有天馬行空的政策空頭支票，那些「知識藍」和「經濟藍」也可以有另一種選擇，「只要部分『韓流歸宋』，韓國瑜就會跌破20%的死亡線，進入『兵敗如山倒』的骨牌效應。前狼後虎，韓國瑜和他的『國瑜黨』張揚的時日不多了…」

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