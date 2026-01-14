AIT罕更新對黃國昌回應　表態「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」

▲美國在台協會在去年11月，針對1.25兆國防特別預算表達支持態度。（圖／美國在台協會）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌率團訪美返台後，14日舉行記者會說明出訪成果，強調此行讓他反對政院版1.25兆國防特別預算的決心更強烈，下周國防委員會機密會議後，擬將提出民眾黨版的特別預算案。對此，美國在台協會14日下午，以電子郵件方式回覆《ETtoday新聞雲》記者，提供初步回應；不過，AIT罕見於晚間向記者更新回應的內容，除重申美國在台協會處長谷立言去年（2025年）的態度，也強調「歡迎總統賴清德所提的1.25兆國防特別預算」。

美國在台協會（AIT）傍晚先是透過電子郵件回覆《ETtoday新聞雲》記者表示，AIT一向定期與來自各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係進行交流。AIT強調，依照一貫做法，不會對私人會談的內容加以評論，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

不過，AIT於晚間罕見表達更新回應內容，除了重申上述初步回應外，則特別提及，美國在台協會處長谷立言在去年（2025年）11月26日於社群平台，就總統賴清德所拋出8年1.25兆國防特別預算所進行的評論。

AIT表示，正如葛林（Greene）處長於11月26日在 AIT 社群媒體上的發言所指出，「AIT 歡迎賴清德總統宣布提出新台幣 1.25 兆元的國防特別預算。」

AIT指出，該貼文進一步強調，「美國支持台灣迅速取得關鍵的不對稱作戰能力，以強化嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，以及歷屆美國政府長期以來的承諾」。