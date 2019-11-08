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韓國瑜被爆向台肥借錢買豪宅　徐永明：國民黨打房打假球

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▲▼時代力量舉行「居住正義改革聯盟」記者會 。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量舉行「居住正義改革聯盟」記者會 。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，民進黨立委林俊憲再加碼爆料，韓國瑜找來政治人物向台肥施壓，逼迫台肥借款1400萬元。對此，時代力量黨主席徐永明8日指出，當時國民黨馬政府在朝為了打房將房貸規定由七成降至五成，卻爆出台肥搬出二成自備款，質疑「這是不是在打假球」？

今年是「無殼蝸牛」運動30週年，居住正義改革聯盟於4日晚間開啟夜宿東區5天活動，並將於9日舉辦「東區大集結」集會。時代力量8日上午舉行「支持居住正義，1109東區集結」記者會，包括徐永明、居住正義改革聯盟共同發起人林洲民、時代力量新竹縣議員連郁婷、時代力量基隆市議員陳薇仲及時代力量立委參選人陳惠敏、張衞航、林佳瑋等人皆出席響應。

▲▼韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）

▲韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）

徐永明表示，最近大家都在關心韓國瑜買房的問題，但當時國民黨馬政府在朝為了打房將房貸規定由七成降至五成，卻爆出台肥搬出二成自備款，質疑「這是不是在打假球」？正是因為如此，使得無殼蝸牛運動持續推動30年後，到現在遇到的情況還是一樣。

徐永明認為，各黨的總統候選人都應該將自己的房價及土地正義政策講清楚，這也是韓國瑜應該要被檢驗的，除了政治上的攻防之外，這些議題都應該有清楚表態。

林洲民表示，居住正義聯盟清楚地點出來了三件事情，包括接下來需要持續地興建公共住宅，以及持續推動囤房稅和實價登錄2.0。他指出，過去30年是個起步，但接下來需要觀念的執行和實際的推動，需要各政黨代表做一個集體承諾，不希望30年後，我們又要再說一次「我們做得不夠好」。

林洲民認為，「五年十年不吃不喝買房，是全世界最惡劣的黑色笑話」，他呼籲各個政黨的代表，清楚地說明自己的政黨在2020大選後，有機會做一個政策的推動者時，他們要怎麼推動居住正義。

徐永明則表示，年輕人幾年不吃不喝還買不起房，韓國瑜失業十年竟然還可以去炒一棟7200萬的房子，顯示年輕人的處境與政治人物差別之大，看在年輕人眼裡只能做白日夢。

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