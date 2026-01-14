　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會「禪宗名言」勸中共　放下「九二執念」恢復兩會功能

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前立法院長蘇嘉全將出任海基會董事長，國台辦14日上午表示，只有承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟。對此，陸委會下午以禪宗六祖惠能大師的名言「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」回應，呼籲中共放下執念，

陸委會：兩會成立早於「九二共識」　放下執念自能發揮功能

陸委會提到，海基會於1991年成立，兩岸之後藉由海基會、海協會展開互動、交流與協商，當時中共所謂的「一個中國」原則的「九二共識」，還沒被創造出來。從事實證明，兩岸兩會的交流互動，設置前提與障礙的一直都是中共。

陸委會強調，如同六祖惠能大師所言「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾的功能。

陸委會：蘇嘉全歷練完整　必可對兩岸關係發展作出重要貢獻

總統府13日晚間宣布蘇嘉全將出任海基會董事長，陸委會對此表示，蘇嘉全前院長歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、臺灣日本關係協會會長等要職，歷練完整。

陸委會還說，面對國際情勢的瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，相信借重蘇前院長傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

▼前立法院長蘇嘉全 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼游錫堃新書發表,蘇嘉全 。（圖／記者徐文彬攝）

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

