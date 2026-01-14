上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

▲ 南韓仁川國際機場。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲女子崔恩（Ellie Tran）日前從南韓首爾返回雪梨時，在仁川國際機場被帶進「小房間」，原來是因托運行李中的ghd無線離子夾違反規定，最終被安檢人員沒收，當場損失515澳幣（約新台幣1萬元），令她崩潰痛哭。

《每日郵報》報導，崔恩去程便將離子夾放在託運行李中，從澳洲出境到入境南韓過程中完全沒問題，回程在仁川機場卻被帶進小房間，被安檢人員告知該產品因為內建不可拆卸的鋰電池，無法帶上飛機。她無奈表示，「我在機場哭得唏哩嘩啦，但生活還是要繼續」，「我簡直不敢相信我必須丟掉它。」

原來離子夾若無法將加熱元件與電池分離，在貨艙中便存在火災隱患，僅有具備飛航安全模式或電池可拆卸的無線離子夾可帶上飛機，有線款則不受限制。ghd官網也提醒旅客，紐西蘭、日本等國對電池有嚴格規範，搭機前務必向航空公司確認。

崔恩事後決定在社群媒體分享慘痛經驗，避免其他人重蹈覆轍。她建議改用有線款或可拆卸電池的產品，回國後也改買19澳幣（約新台幣400元）的平價離子夾。許多網友對此表示根本不知道這項規定，但一名旅客分享，他也曾在日本機場被沒收180澳幣（約新台幣3805元）的離子夾。