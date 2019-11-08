秋冬遊商機達256億元！蔡英文支持觀光局升格觀光署





▲蔡英文出席「台北國際旅展」開幕典禮（圖／記者楊詩益攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文8日上午出席「台北國際旅展」開幕典禮。她致詞時提到，政府今年投入36億元經費於「擴大秋冬國民旅遊」專案，預期可以帶動更多國民在國內旅遊的消費，創造總計256億元直接跟間接的觀光效益。她肯定交通部提出未來觀光的3支箭，支持將觀光局改制升格為觀光署。

蔡英文致詞時感謝交通部長林佳龍對於觀光產業的投入，肯定交通部提出未來觀光的3支箭，包括將觀光局改制升格為觀光署、整合所有政府的能量來強化整體觀光，以及將提出2030年台灣觀光政策白皮書，她覺得這是一個非常好的規劃，一定會支持林佳龍對台灣未來觀光產業的目標。

蔡英文表示，「台北國際旅展」已經成為亞洲最大的旅展之一，今年的主視覺及周邊設施的設計也很吸引人，在台灣觀光協會會長葉菊蘭的帶領下，可以看到主辦單位的用心及細心，也可以看到「台北國際旅展」有很多正面的改變。她感謝所有觀光旅遊業的好朋友跟政府共同努力，這幾年即使面對很多外來的挑戰，依然讓台灣的觀光水準不斷提升，也拚出非常好的成績。

蔡英文指出，去年來台旅客人次首次突破1千100萬，創下歷史新高，旅客的來源也越來越多元。積極開拓多元市場，台灣觀光產業的體質就會更健康。這幾年，政府用行動帶頭拚觀光，總統府也辦了史上第一次「來去總統府住一晚」的活動，邀請國外的YouTuber來行銷台灣，其中一位來自韓國的YouTuber把他住在總統府、介紹台灣的影片放在網路上，點閱率已經超過50幾萬。這些在網路上很有影響力的YouTuber，親身來體驗台灣、愛上台灣，就是我們最好的宣傳。

蔡英文提及，政府也很努力打造穆斯林友善的環境，讓穆斯林朋友來到台灣有賓至如歸的感覺。我們在很多重要景點都設有穆斯林祈禱室，並推動清真食品、清真餐廳認證。台灣在「全球穆斯林旅遊指數」的評比，被列為非伊斯蘭國家旅遊目的地全球第3名，這是推動新南向政策以來最好的成績。相信這些用心的措施，可以繼續打開更廣大的穆斯林旅遊市場。

蔡英文進一步說明，政府這3年來，積極推動觀光轉型。未來也將繼續盤點所有觀光資源，規劃每個區域的特色旅遊路線，吸引國際旅客。舉例來說，今年是台灣的「小鎮漫遊年」，希望全世界的遊客，可以透過更在地、更深入的體驗方式認識台灣。明年則是「脊梁山脈旅遊年」，台灣美麗的高山預計也會吸引相當多國際登山客來到台灣。

蔡英文認為，把基礎設施打造完善，把更多國際旅客帶到台灣的每個角落，就能振興更多的在地經濟。今年「擴大秋冬國民旅遊」專案，我們投入36億元的經費，預期可以創造直接跟間接的觀光效益總共256億元，帶動更多國民在國內旅遊的消費。

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