差點搶走五月天市場！蔣萬安超神清唱《志明與春嬌》　朱立倫再戰聽海

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記者張乃文／台北報導

前新北市長朱立倫與立委蔣萬安合拍的「倫倫安安の秘密檔案」8日中午首映。朱立倫和蔣萬安在片中除了公開敏感帶、還透露「自己哪裡最長」。另外，朱立倫日前與立委顏寬恒合唱的聽海，也再次feat.蔣萬安，並笑稱自己是「被政治耽誤的歌星」；影片最後更有蔣萬安一展歌喉，獨唱拿手歌的彩蛋。

▲朱立倫、蔣萬安合體唱《聽海》。（圖／翻攝自朱立倫臉書，下同）

前新北市長朱立倫7日替國民黨立委蔣萬安輔選，8日中午則公開「倫倫安安の秘密檔案」影片，吸引不少網友觀看。被問到「覺得自己的歌唱技巧如何？」朱立倫寫下「下輩子再當歌星」，笑說，雖然很想唱好，「但因為被政治耽誤了，所以沒辦法唱好」。

而蔣萬安則是對自己相當有自信，在歌唱技巧的部分畫下了「比讚」的手勢。朱立倫提到，他們在市場掃街拜票時有唱《聽海》，而蔣萬安主唱、朱立倫和音跟顏寬恒主唱、朱立倫和音「不太一樣」。兩人也應要求深情合唱，再現《聽海》。朱立倫還強調，這是「復仇記」、來雪恥的。

影片的最後，蔣萬安也透露自己的主打歌是五月天的《志明與春嬌》，並大方展現歌喉、清唱一小段。讓朱立倫開玩笑表示，五月天應該很高興，還好蔣萬安從政，「不然五月天的市場就被蔣萬安搶走了」。

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