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快訊／韓國瑜不滿買房個資洩　蔡英文：不能一句國家機器打死所有人

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▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人被周刊爆出失業還買7200萬元豪宅。不過，韓國瑜方面卻不滿其買房個資外界，質疑是國家機器介入。對此，總統蔡英文8日一早受訪時反擊，「不能一句國家機器打死所有人」。

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾買台北市南港的7200萬元豪宅。對此，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之認為，「這件事情為什麼消息會這樣走漏」，真的是非常奇怪，「當然我們絕對合理懷疑是國家機器。」他也說，韓一直是用「以房換房」方式，去付該房的頭期款，後續都是用貸款，「這個選舉操作很奇怪， 難道現在大家買房子都不行嗎？」

對於韓國瑜說法，蔡英文7日受訪時強調，「韓市長要講清楚那些個資外洩，哪些有嫌疑，我們才能後續處理，不能一句國家機器打死所有人，不是嗎？」

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