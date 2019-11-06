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新三民主義比一比！網友眼尖：韓國瑜跟侯友宜的差別在這

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▲侯友宜、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

▲侯友宜、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的土地傾聽之旅5日抵達苗栗永貞宮，他致詞時感慨重提，台灣民不聊生、民心思變、民氣可用是「新三民主義」。但眼尖網友發現，新北市長侯友宜五月時也曾提出「新三民主義」，但這三民是利民、便民、愛民，明顯看出兩人風格的不同。

韓國瑜致詞表示，看到韓粉高舉「民進黨發大財，我們子孫沒未來」標語，及台下滿滿韓粉期待眼神，足見「民心思變、民不聊生、民氣可用」，這是「新三民主義」。過去三年，台灣在外交、兩岸、經濟執政現況皆不佳，民心渙散，但他相信「國泰民安靠自己」，2020年1月11日就是改變的時刻。他強力呼籲，台灣不能再窩囊的走下去，台灣要開放，年輕人要出去，機會就在1月11號時手上那張選票。

回顧韓國瑜四月訪美時在洛杉磯演講茶會上表示，他當選市長後到了高雄，接觸許多市民，深深感受到「我們台灣的民主已經沒有可以自豪跟驕傲的地方」，韓國瑜以國父孫中山的三民主義為例，過去是「民族主義、民權主義、民生主義」，「今天我到了高雄，卻發現另外一種三民主義，民不聊生 、民心思變 、民氣可用」。

侯友宜的「新三民主義」則相當不同，他在5月16日時發文表示，新三民主義分別為「利民」替民眾爭取最好的資源，創造最高價值。「便民」用最快的速度、最方便的方式解決民眾問題。「愛民」則是不分年齡、性別、職業，以同理心關懷所有市民；他也要求首長施政必須做到這三民，帶給新北市民安居樂業的好日子。

▲侯友宜五月時曾提出新三民主義。（圖／翻攝自臉書）

▲侯友宜五月時也曾提出「新三民主義」。（圖／翻攝自臉書）

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