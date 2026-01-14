　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德如何勸進參選南投縣長？　温世政：主席說施比受更有福

▲▼民進黨提名温世政參選南投縣長。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨提名温世政參選南投縣長。（圖／記者陳家豪攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（14日）召開中執會、提名記者會，正式徵召提名醫師温世政參選南投縣長，對決力求連任的縣長許淑華。温世政致詞時坦言自己想了很久，跟總統見面時，「他都鼓勵我出來為家鄉服務，還引用聖經故事告訴我施比受更有福」。至於有無討論如何翻轉南投？温回應，總統只有要他做自己，他的本性就是喜歡為社會公益服務，「主席這句話，我當作競選最高主軸，做自己、拼命做，不要讓南投鄉親失望」。

▲▼民進黨提名温世政參選南投縣長。（圖／記者陳家豪攝）

温世政坦言，自己想了很久，但想的不是要怎麼選舉，而是這次回到南投能為家鄉做什麼，自己是921地震的受災戶，也是當時的救災官兵，當時在803醫院實習少尉醫官，921天搖地動，自己從牆壁裂縫鑽出去，整個全院大停電一片漆黑，有人哭，有人喊救命，也有人再也沒有發出聲音。

温世政透露，當時傷患實在太多了，他拼命一個一個救，但當時能力有限，還是有很多生命在他眼前慢慢離開、消失。那種無力感到今天還是歷歷在目，那一天倒下的不只房子、道路，也改變了很多人的命運。震後一年完成官兵的救災任務，他北漂整整25年。

温世政表示，自己每天把對家鄉的思念放在心裡。每分每秒認真做好每一件事情，拿到國考榜首、台大碩士文憑、牛津精準醫學文憑，也建立了全台北最大的牙科診所，擔任全台灣最大牙醫師公會的理事長，參與了全台第一顆國產植體的設計，也發表了全台灣最多的植牙相關的國際論文。

温世政指出，一個病人一個病人的救，一個學生一個學生的教，只有一個信念，就是當機會來到時，自己已經有能力可以來為家鄉服務，北漂25年，白手起家從無到有，其實可以安安穩穩過人生下半輩子，但自己心裡一直有一個聲音，那就是我想回家。毅然決然放棄在台北的事業，回到南投跟鄉親一起打拼。

温世政表示，自己的政策理念是顧老人顧年輕顧肚子，三代一起顧，今天回鄉不只是為了南投，更是為了台灣，呼籲我們台灣人不要再移民去美國、加拿大、澳洲，應該島內移民回自己的家鄉，創造有希望的南投，有未來的南投。今天温世政回到南投，帶著一點小小成就，帶著感恩的心，帶著回饋的心回來。

至於媒體詢問，賴清德有分享如何翻轉南投的策略嗎？温世政回應，與其說總統面授機宜，跟總統見面時他都鼓勵我出來為家鄉服務，還引用聖經故事告訴我施比受更有福。當願意拋下台北的一切回到家鄉貢獻時會更富有，不是財富上的富有，而是更快樂、得到更多人支持，在主席鼓勵下也毅然決然回來。

温世政也透露，主席沒有說要怎麼打選戰，只有要他做自己，他的本性就是喜歡為社會公益服務，這就夠了，做自己不要讓南投人失望，「主席這句話，我當作競選最高主軸，做自己、拼命做，不要讓南投鄉親失望」。

01/12 全台詐欺最新數據

相關新聞

張景森酸蔣萬安「該設無屁城市」　網友轟瞎扯：放屁跟抽菸比擬？

張景森酸蔣萬安「該設無屁城市」　網友轟瞎扯：放屁跟抽菸比擬？

台北市長蔣萬安近日透露，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫。對此，行政院前政委張景森今（14日）表示反對，他更大酸，放屁也會造成惡臭，影響他人感受，是否也該設立「無屁城市」，只允許在「放屁專用區」放屁？該言論引起不少網友不滿留言批評「您的比喻根本就在秀您的無知與無腦，放屁跟吸菸比擬」、「屁味會造成肺癌嗎？到底在瞎扯什麼鬼」、「吸菸者煙蒂隨意丟棄有看到嗎」。

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

賴清德呼籲朝野順應廣大民意　儘速排審總預算、國防特別條例

賴清德呼籲朝野順應廣大民意　儘速排審總預算、國防特別條例

初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　民進黨：4位初選者未質疑

初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　民進黨：4位初選者未質疑

賴清德擬出訪宏都拉斯？　總統府：臆測！若確定會說明

賴清德擬出訪宏都拉斯？　總統府：臆測！若確定會說明

南投温世政民進黨2026南投縣長賴清德許淑華

