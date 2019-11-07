林鶴明質疑：韓國瑜7200萬豪宅案背後臭不可聞　見那人踩在苦人身上

▲前總統府發言人林鶴明。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對韓國瑜貸款7200萬豪宅案，前總統府發言人林鶴明7日透過臉書指出，希望國民黨大家趕快替他辯護，一起力挺，同時呼籲韓國瑜好好講清楚，莫忘世上苦人多，「驀然回首，見那人竟踩在苦人身上」。

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形象力拚2020總統，但6日遭週刊爆料，失業時砸7200萬買北市「南港第一豪宅」，讓他庶民形象破滅。

對於韓國瑜被爆砸7200萬買北市「南港第一豪宅」，韓國瑜辦公室發言人何庭歡第一時間證實此事，同時也說明，這是當年韓國瑜夫婦有意到台北發展事業，先在內湖貸款購屋，後因為家中有三個子女，認為內湖空間不足，需要大一點的生活空間，因而處分了內湖的房產，改到南港購買預售屋。」

何庭歡說，「庶民就是平民，也就是沒有特權的人，也有買賣房產的權利，這是個人房產」；她也解釋，韓國瑜當時繳納頭期款與部分利息金額，卻高估財務負擔壓力，最後在交屋前不得不賠本售出，減輕財務壓力。

韓國瑜在受訪時也表示，這間房子在捷運站旁邊，當時希望在北市有交通方便的房子，「因為買房子，銀行貸款太吃力，沒辦法繳這個錢，所以就把它賣掉，這是很單純的事情，這跟特權有什麼關係？一點關係都沒有。」他強調，不是拿7200萬買房，是因為沒有那麼多現金，才向銀行貸款，結果財務有壓力，不得不忍痛讓給別人。

不過，韓國瑜在接受媒體訪問期間，被一名三立新聞網》記者追問「失業期間有7200萬買豪宅？」又再次點燃他的怒火，怒嗆「為什麼說花7200萬買房？」他是因為沒有那麼多現金，所以向銀行貸款，「「你的問題像是在誤導，你是哪一家媒體的？可以講嗎？」得知是《三立新聞網》後，他表示「又是三立哦？好！」

對此，林鶴明在看完媒體報導之後，在臉書上貼文表示，他越來越相信這7200萬後面一定臭不可聞，「我希望國民黨的大家趕快幫韓總辯護，越多人幫他辯護越好。希望吳主席也出來辯護，張善政召集人也站出來，一起力挺韓國瑜。」

林鶴明表示，韓國瑜不要神隱24小時只發一篇臉書，「出來好好講清楚，拿出氣魄來，莫忘世上苦人多！驀然回首，見那人竟踩在苦人身上。」

▼韓國瑜科技青年座談。（圖／記者葉南州攝）



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