民進黨正式提名「醫界劉寶傑」温世政參選南投縣長　驚人學經歷曝

記者杜冠霖／台北報導

民進黨備戰2026地方大選，日前召開選對會通過，建請中執會徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。民進黨今（14日）召開中執會、提名記者會，正式提名温世政競選南投縣長，對決力拼連任的男投縣長許淑華。總統兼任民進黨主席賴清德也在提名記者會上介紹，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但温世政決定參選可以看出他對故鄉的愛，期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟。

▲民進黨提名溫世政參選南投縣長。（圖／記者杜冠霖攝）



52歲的温世政出身於南投草屯，為台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，參加全國牙醫師國考榜首。温世政從醫25年，雖出身深藍家庭，是台灣在植牙風險與併發症領域的權威，根據國際專家資料庫分析，在「植牙後遺症」相關研究中，排名名列全台第一。温世政熱心公益，去年新北市三峽北大國小發生重大車禍後，温世政即以牙醫師公會理事長身分，串聯恩主公醫院、地方牙醫診所與醫療團隊，發起無償牙科重建行動。

賴清德介紹温世政，他表示，中執會今天刻意通過一個縣市，就是希望把記者會的舞台完全交給南投縣長被提名人温世政醫師表現，他是國考狀元、南投傑出子弟，草屯國中、台中一中、台北醫學大學牙醫學系畢業，也完成台大牙醫臨床研究所碩士學位。他畢業之後就參加牙醫師高考，贏得高考狀元這樣的名譽。也是市華牙醫診所植牙美容中心院長、新北市牙醫師公會理事長，學歷好、工作表現傑出，温世政也有國際觀，是美國密西根大學講師、英國牛津大學精準醫學專業認證、國際口腔植體專科學會最高院士。

賴清德指出，温世政工作成就很好、國際上贏得肯定，對故鄉感情非常濃厚，南投最辛苦是921大地震時，他剛好服役，參與救災重建工作，在南投最困難時沒有離開，為鄉親做事，後來到台北打拼，在南投有需要時，他願意放下在北部辛苦打下的成就，毅然決然回到故鄉。

賴清德坦言，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但温世政決定參選可以看出他對故鄉的愛，非常期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟、願意回饋故鄉的温世政醫師。