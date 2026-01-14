　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨正式提名「醫界劉寶傑」温世政參選南投縣長　驚人學經歷曝

記者杜冠霖／台北報導

民進黨備戰2026地方大選，日前召開選對會通過，建請中執會徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。民進黨今（14日）召開中執會、提名記者會，正式提名温世政競選南投縣長，對決力拼連任的男投縣長許淑華。總統兼任民進黨主席賴清德也在提名記者會上介紹，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但温世政決定參選可以看出他對故鄉的愛，期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟。

▲▼民進黨提名溫世政參選南投縣長。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨提名溫世政參選南投縣長。（圖／記者杜冠霖攝）

52歲的温世政出身於南投草屯，為台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，參加全國牙醫師國考榜首。温世政從醫25年，雖出身深藍家庭，是台灣在植牙風險與併發症領域的權威，根據國際專家資料庫分析，在「植牙後遺症」相關研究中，排名名列全台第一。温世政熱心公益，去年新北市三峽北大國小發生重大車禍後，温世政即以牙醫師公會理事長身分，串聯恩主公醫院、地方牙醫診所與醫療團隊，發起無償牙科重建行動。

賴清德介紹温世政，他表示，中執會今天刻意通過一個縣市，就是希望把記者會的舞台完全交給南投縣長被提名人温世政醫師表現，他是國考狀元、南投傑出子弟，草屯國中、台中一中、台北醫學大學牙醫學系畢業，也完成台大牙醫臨床研究所碩士學位。他畢業之後就參加牙醫師高考，贏得高考狀元這樣的名譽。也是市華牙醫診所植牙美容中心院長、新北市牙醫師公會理事長，學歷好、工作表現傑出，温世政也有國際觀，是美國密西根大學講師、英國牛津大學精準醫學專業認證、國際口腔植體專科學會最高院士。

賴清德指出，温世政工作成就很好、國際上贏得肯定，對故鄉感情非常濃厚，南投最辛苦是921大地震時，他剛好服役，參與救災重建工作，在南投最困難時沒有離開，為鄉親做事，後來到台北打拼，在南投有需要時，他願意放下在北部辛苦打下的成就，毅然決然回到故鄉。

賴清德坦言，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但温世政決定參選可以看出他對故鄉的愛，非常期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟、願意回饋故鄉的温世政醫師。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

死性不改！苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

AIT回應黃國昌訪美：美國強力支持台灣　強化防衛嚇阻力的努力

鄭麗文稱賴清德複製尹錫悅路線　徐國勇轟胡扯：戒嚴38年的是國民黨

民眾黨18日辦政策綱領記者會　將公布「4核心、9綱領、36主張」

美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

民眾黨自提國防特別條例版本　國民黨團：立場沒變持續與美溝通

財經專家徐嶔煌宣布參選北市大安文山議員　投入民進黨初選

謝龍介批「台南這鍋湯已經餿掉了」

好大脾氣！鄭麗文幕僚失控痛毆媒體記者　只因不滿被叫別擋鏡頭

快訊／蔡易餘出線！　嘉義縣長初選民調輾壓對手黃榮利

1.25兆僅3500億買軍武　黃國昌曝軍火商下周來台搶食兆元大餅

打記者、拍桌懷孕黨工　鄭麗文幕僚遭拔官

黃國昌稱透過美國務院才知3000億軍購　綠打臉：去年就公告

遭爆簽賭賴帳！國民黨六連霸議員發聲反擊

黃國昌沒說錯！顧立雄19日專報1.25兆軍購特別條例　全程秘密會議

火爆彈劾公聽會！賴清德挨批讓莊瑞雄氣炸反罵白學者　韓國瑜急調解

快訊／蔡易餘大勝黃榮利26個百分點　民進黨下週提名參選嘉義縣長

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

曝台美關稅已談妥　黃國昌：對美投資外還有其他條件

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

相關新聞

台北市長蔣萬安近日透露，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫。對此，行政院前政委張景森今（14日）表示反對，他更大酸，放屁也會造成惡臭，影響他人感受，是否也該設立「無屁城市」，只允許在「放屁專用區」放屁？該言論引起不少網友不滿留言批評「您的比喻根本就在秀您的無知與無腦，放屁跟吸菸比擬」、「屁味會造成肺癌嗎？到底在瞎扯什麼鬼」、「吸菸者煙蒂隨意丟棄有看到嗎」。

關鍵字：

南投縣長温世政民進黨地方選舉賴清德2026南投縣長選舉許淑華

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

