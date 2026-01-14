　
周杰倫參戰澳網！國籍標示「中國」非TPE　原因成謎

天王周杰倫喜愛網球，時常訓練。（翻攝周杰倫IG）

▲天王周杰倫喜愛網球，時常訓練。（翻攝周杰倫IG）

圖文／鏡週刊

天王周杰倫參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，表定今（14日）下午4時30分出賽，不過澳網官網公布的對戰籤表中，周杰倫國籍遭列為「CHN（中國）」，但另1名台灣女將葛藍喬安娜卻是列「TPE（中華台北）」，為何會有此差異，原因成謎。

一分大滿貫怎麼比？　規則如何？

澳網「一分大滿貫」賽事如其名是1分決勝負，採用猜拳決定發球，參賽選手名單星光熠熠，包含球王辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、大阪直美等知名球星，另外還有我國天王周杰倫，也在名單中。

超霸氣！　周董：拿冠軍獎金全捐出

周杰倫參加澳網消息讓粉絲又驚又喜，他也霸氣承諾若拿下冠軍，會將100萬澳元（新台幣約2,116萬元）獎金全數捐出去。

周杰倫參加澳網「一分大滿貫」，表定今下午4時30分出賽。（翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫已表態，若贏得冠軍，獎金將全數捐作公益。（翻攝周杰倫IG）

根據澳網所公布的對戰籤表，周杰倫編號46，其首輪對手為澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），而周杰倫若勝出，對手則是前球王，目前世界排名第12的梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。

周杰倫國籍遭列為「CHN（中國）」，與台灣另1名女將的「TPE」形成對比。（翻攝周杰倫IG）

▲周杰倫國籍遭列為「CHN（中國）」，與台灣另1名女將的「TPE」形成對比。（翻攝周杰倫IG）

國籍大不同　原因成謎

不過仔細看籤表會發現，周杰倫的國籍遭列為「CHN（中國）」，而籤表另1名來自英國的台灣女將藍喬安娜（Joanna Garland） 則是列為「TPE」，目前尚不知為何會有如此差異，也引發球迷間討論。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

