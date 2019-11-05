快訊／徐耀昌、劉政鴻破冰同台挺韓　綠營大老倒戈：民進黨騙人

▲國民黨總統參選人韓國瑜到竹南鎮龍鳯宮參拜，地方人士相挺。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／南投報導

國民黨總統候選人韓國瑜的土地傾聽之旅5日上午抵達苗栗竹南鎮龍鳯宮參拜，前民進黨縣議員蔡銘雄也到場支持韓國瑜，苗栗縣長徐耀昌在介紹他特別強調「非常深綠」，但事實上他早已非民進黨員。除此之外，因縣府財政問題結下心的徐耀昌、前縣長劉政鴻也放下恩怨，同台挺韓。

蔡銘雄致詞時一開口就批評民進黨施政無能，指出「同性婚姻公投沒過，結果亂來，一例一休被大家罵到要死，經濟國家亂搞，讓百姓民不聊生」這次為了公平正義，為了將來子孫，下一代的教育，希望韓國瑜當總統無論如何要為教育改革，拜託鄉親這次無論如何都要下架民進黨，人要有是非，對就對、不對就不對，這次要覺醒，就由他先自首。

但是，據民進黨人士指出，蔡銘雄已非民進黨員，曾經輔選過前立委、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿，但是早已投入國民黨立委陳超明陣營，15年來均屬藍營地方人士。

▲前民進黨縣議員蔡銘雄。（圖／記者羅婉庭攝）

韓國瑜致詞則表示，聽民黨黨蔡銘雄議員說的話，讓他勾起了我們都是一家人的想法，撇開政治，台灣兩千三百萬人都在同一條船上，台灣什麼都沒有，石油、煤炭、天然氣、黃金都沒有，唯一有的就是人才。

韓國瑜說，回首人生來時路充滿感慨，很多人都是白手起家，一生心血奉獻台灣，但現在世界忘記了台灣，台灣忘記了世界，若我們不為下一代打好基礎，讓他們往前衝，怎麼辦？他只有一個目標，就是打造好台灣。

他也重提，民進黨不斷用阿拉伯數字來欺騙人民，像金箍棒一樣可大可小，不要相信那民調，得民心者才能得天下，得民調者不會得天下。今天不是誰當了總統之後，讓祖宗、子孫很有面子，而是誰當了總統就要扛起兩千三百萬人民的未來，是非常困難。

徐耀昌與劉政鴻雖屬不同地方派系，據報導，2014年底徐耀昌接任縣長，面對縣庫虧空、債台高築，忍不住抱怨「抽屜都空的」，兩人因縣府財政問題隔空互槓，因此節下心結；加上年底五合一選舉派系人馬角力，劉政鴻在下屆縣長選舉中，不幫同黨的徐耀昌，反而為民進黨禮讓支持的徐定禎陣營「技巧性站台」，都導致國民黨內部分裂危機難解。

▲徐耀昌、劉政鴻破冰同台挺國民黨總統參選人韓國瑜 。（圖／記者羅婉庭攝）