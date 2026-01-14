拳打記者、飆罵懷孕黨工爭議多　鄭麗文幕僚主動請辭獲准

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄爭議不斷，先是去年底傳出與某電視台記者發生動手衝突事件，且事後處理態度不佳，近日又被爆要求黨工成立網軍遭拒後，竟然拍桌飆罵三字經嚇哭懷孕的女性同仁。國民黨發言人江怡臻今（14日）在中常會後受訪回應，黨主席鄭麗文第一時間就請林益諄離開黨部，林益諄隨後也主動請辭。

林益諄日前在高雄黨慶的現場，因為手持自拍棒衝第一排拍攝，遭現場媒體攝影三度斥責提醒擋鏡頭，林竟然上前去槓該攝影拐子，雙方一度大打出手，甚至還驚動到立法院長韓國瑜幕僚出面解決糾紛。

此外，據透露，林益諄日前還曾要求新媒體成員成立網軍帳號，一人須成立高達20個，但成員認為新媒體工作是來拍攝、剪輯影片，因此不願配合，導致林益諄在辦公室內發飆怒吼，甚至拍桌、摔東西，更帶有七、八字經髒話，讓一位孕期女同仁驚恐落淚，傳訊息給外面黨工求助後才緊急通報主席辦公室，鄭麗文才即時介入，要求林益諄在家不必進辦公室了。

江怡臻對此回應，針對林益諄與媒體發生衝突，第一時間文傳會內部就有提醒應注意工作份際，主席鄭麗文也在第一時間就請林益諄離開黨部、居家辦公，林益諄也已主動請辭，而鄭麗文主席准辭了。媒體追問「孕婦身體還好嗎？」江怡臻則說，還在上班狀態，身體目前也還行。