生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

土地所有權人注意！115年公告地價與申報地價開跑　2／2截止

▲115年公告地價與申報地價開跑。（圖／南投縣政府提供）

▲115年公告地價與申報地價開跑。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

每2年辦理1次的公告地價將已於115年1月1日正式公告，並自1月2日起至2月2受理申報地價，南投縣地政處籲請所有土地所有權人留意申報時程，及早完成申報、保障自身權益。

縣府地政處表示，公告地價是申報地價的標準，土地所有有權人所申報之地價係作為課徵地價稅依據；依規定，公有土地以各該宗土地之公告地價為申報地價，免予申報，私有土地申報地價超過公告地價百分之一百二十者，以公告地價百分之一百二十為其申報地價；申報地價未滿公告地價百分之八十者，政府得照價收買或以公告地價百分之八十為其申報地價，但土地所有權人未於公告期間申報地價者，以公告地價百分之八十為其申報地價。

地政處表示，由於申報地價不僅是政府徵收地價稅的標準，也關係到土地所有權人的荷包負擔，籲請土地所有權人務必掌握申報期程；該縣各地政事務所亦將主動通知曾於以往年度申報的土地所有權人，把握本年度申報時程。

地政處另提醒，民眾除可在上班時間至各地政事務所辦理臨櫃申報外，也可使用自然人憑證，透過內政部地政司數位櫃檯（https://dcland.moi.gov.tw）進行網路申報；若以臨櫃辦理，請攜帶身分證明文件影本並填妥重新規定地價申報書（申請欄並蓋章），以利受理。

嘉義縣土地公告現值、地價雙漲！　「地王」每坪61萬穩坐第一

嘉義縣土地公告現值、地價雙漲！　「地王」每坪61萬穩坐第一

嘉義縣土地面積約18.9萬公頃，土地筆數為74萬餘筆，共計劃分4,419個地價區段。據統計顯示，115年度公告土地現值較114年調升3.34%，而每2年調整一次的公告地價則較上次調升4.83%。嘉縣「地王」仍由朴子市山通路與市西路口商業區的平和段564地號土地蟬聯，其公告土地現值為每坪約61萬元，與去年持平。

屏東土地公告價出爐　太平洋百貨蟬聯地王

屏東土地公告價出爐　太平洋百貨蟬聯地王

每坪差0.33萬　新光三越新天地登台南新「地王」

每坪差0.33萬　新光三越新天地登台南新「地王」

高雄大遠百蟬聯13年「地王」　漢神巨蛋漲勢緊追

高雄大遠百蟬聯13年「地王」　漢神巨蛋漲勢緊追

新北土地現值漲4.76%　「板信雙子星」蟬聯17年地王

新北土地現值漲4.76%　「板信雙子星」蟬聯17年地王

