莫拉克重創廬山業者喊苦　韓國瑜承諾：我願意去住一晚！

▲韓國瑜出席觀光座談會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／南投報導

國民黨總統參選人韓國瑜4日舉行南投縣觀光產業座談會，不少觀光業者針對廬山溫泉在莫拉克颱風後被政府列為保護區，但無相關配套措施，讓業者苦不堪言。韓國瑜對此表示「廬山這邊，我願意去居住一個晚上」強調樂意親自去了解當地問題。

廬山溫泉觀光協會理事長表示，自從莫拉克風災後，廬山被宣布溫泉地質破碎、亦滑動，不適合居住，廬山因此被列為保護區，政府放任不辦理，也沒有相關配套措施。政府讓廬山居民自生自滅、無所適從，他希望未來的政府可以重啟評鑑，利用工程技術讓廬山地質修復。

另有業者表示，吳敦義任行政院長時，廬山溫泉被公共工程委員會列為莫拉克風災區，既然要求居民遷村，但沒有任何經費補助，絕大多數業者都未能領到政府答應的補償金，原民產業都在當地，他們都不願遷村，現在廬山溫泉的產業越來越復甦，指示路段要做好，遊覽車根本開不進去，未來應該探討，是否可以讓地質重新勘測，應照顧當地業者的權益，不應該就這樣被封山。

對此，韓國瑜在下午的觀光座談會上承諾，為了進一步了解當地居民、業者遇到的問題，他願意找一天，親自到廬山溫泉區住一晚；韓國瑜此言獲得現場一片掌聲、歡呼。

南投縣仁愛鄉廬山溫泉區歷經921大地震、97年辛樂克颱風及莫拉克等颱風重創，飽受岩體滑動威脅，中央將當地劃為保留區及河川區，並禁止當地業者繼續營業，縣府則爭取開發台糖埔里福興農場溫泉區，讓業者遷往重建。

但是，政府主導的遷村，只能對合法業者補償，無法獲得救濟的非法業者眼看血本無歸，只能選擇繼續苦撐、期待有所轉機，因此，廬山的業者繼續經營就是違法，政府也曾要求業者遷村到埔里，卻沒有完整配套，時程也一拖再拖，留在原地苦撐的得遭受罰款的兩難處境。

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