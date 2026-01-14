國民黨新竹縣長辦初選　預計3月底前完成直轄市、縣市長提名

▲國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（14日）2度協調新竹縣長選舉提名作業，爭取參選的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩仍無共識，協調會最後決定將依國民黨公職人員參選辦法進行黨內初選，且依這個辦法規定採7分民調、3分黨員投票的方式決定最後提名人選，至於何時進行黨內初選等，後續則由國民黨中央決定。國民黨組發會主委李哲華表示，將開放國民黨全新竹縣黨員參與初選，以全民調和黨員投票的合計結果決勝負，過程大約要40個工作天，最晚會在3月底以前完成。

李哲華指出，有關新竹縣長提名，國民黨在12月30日已經先由中央提名協調小組和地方提名協調小組一起召開協調會，當天，有意參選的立委林思銘願意退出後續協調，而今天上午11點在國民黨新竹縣黨部召開第二次協調，有意參選的兩位（陳見賢、徐欣瑩）都表達強烈參選意願，因此大家同意回歸國民黨的公職人員選舉提名辦法來辦理初選。

李哲華說明，未來辦理初選的方式，國民黨中央會先排定時程進行公告，所有國民黨新竹縣黨員都有資格參與初選，再進行領表登記，之後再排定時程進行政見會，而做進行民調工作前，會請登記參選人挑選民調公司與相關民調工作，最後再擇定時間進行黨員投票，民調占比70％、黨員投票占比30％，民調與黨員投票結果的拆封時間會是同一天，進行公開的開封與統計，整個初選結果由地方報請中央黨部後，再請中央提名委員會通報再報請國民黨中常會完成提名。

至於初選時程，李哲華說，在農曆過年前沒辦法，公告要有一段時間，依據政黨法相關規範，還要被請內政部備查，領表、登記也要有作業時間，比照公職人員選舉方式，預計至少要40個工作天，以新竹縣來講，也可以在3月底以前完成。

李哲華指出，國民黨主席鄭麗文已經指示他，要求在3月底前完成所有22個直轄市、縣市提名作業工作，他抱持審慎樂觀，一切依規劃逐步推動中，新竹縣當然也沒有問題，扣除目前已經完成徵召的台南市、高雄市、屏東縣、台東縣，以及依照特別提名辦法規定確定徵召的6個要尋求連任的藍營直轄市、縣市長，其他12個直轄市與縣市都要在3月底前完成。