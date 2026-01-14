初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　民進黨：4位初選者未質疑

▲民進黨公布高雄市長初選民調結果。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆順利出線，但有藍營粉專分析，賴瑞隆、邱議瑩在民間民調機構中平分秋色，僅在「中央黨部」的民調中，賴明顯高出一大截，直言「中央黨部有沒有貫徹「德意志」，邱議瑩心裡應該最明白」。但記者實際比對幾份民調，數據相差無幾。邱議瑩也表示，比賽已經結束，各式各樣的陰謀論不必要。民進黨回應，4位初選者都對民調結果一致同意，並未提出質疑，也以發表會團結一致說法。

昨民進黨中央公布初選民調數據，最終結果由賴瑞隆勝出，根據對比式民調，綠營候選人若對上柯志恩，賴瑞隆55.995%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。

外界傳出跟賴的民調些微差距與陰謀論，邱議瑩表示，比賽已經結束，各式各樣的陰謀論就不必要了，最重要的還是要守護台灣、守護高雄。她強調，既然參加了比賽，就會遵守遊戲的規則，現在是大家一起對外作戰的時候，各式各樣的陰謀論都不需要。

民進黨中央黨部發言人韓瑩則回應，4位高雄市長初選者對相關民調結果都表達一致同意，並未提出質疑，且都已發表會團結一致的說法，一切尊重民調的結果。