政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張景森酸蔣萬安「該設無屁城市」　網友轟瞎扯：放屁跟抽菸比擬？

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安近日透露，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫。對此，行政院前政委張景森今（14日）表示反對，他更大酸，放屁也會造成惡臭，影響他人感受，是否也該設立「無屁城市」，只允許在「放屁專用區」放屁？該言論引起不少網友不滿留言批評「您的比喻根本就在秀您的無知與無腦，放屁跟吸菸比擬」、「屁味會造成肺癌嗎？到底在瞎扯什麼鬼」、「吸菸者煙蒂隨意丟棄有看到嗎」。

張景森表示，對蔣萬安「無菸城市」的一點認真質疑，先說清楚立場「我不抽菸，也不贊成別人吸菸」，但是自己討厭用道德立場去霸凌別人，正因如此，對台北市政府近期打算推動的「無菸城市」政策，感到難以理解，甚至有點憤怒。

張景森表示，因為這項政策真正令人不安的是它所展現的治理姿態，虛偽和矯情！是一個市長失去判斷力，跟隨那些禁菸魔人發瘋了。

張景森說，當市府將原本以特定區域管制為主的禁菸措施，升級為「原則上戶外全面禁菸、僅在少數指定區域可吸菸」，等同於透過行政規範，實質壓縮一種對社會已經無害的行為，這會不會太超過了？

張景森認為，如果這套邏輯成立，那不禁想問，放屁會造成惡臭，影響他人感受，對孕婦、孩童與嗅覺敏感者尤其不友善；而且其成分確實包含甲烷與硫化物，對空氣品質沒有任何正面貢獻，是否也該設立「無屁城市」，只允許在「放屁專用區」放屁？

張景森直言，這個比喻或許刺耳，卻並非無的放矢，放屁同樣會造成氣味不適，影響他人感受，甚至對某些族群造成困擾；若僅以「可能讓他人不舒服」作為標準，那麼在開放空間中，原則禁止、例外開放，完全符合目前政策的推論方式。問題正在於此。

張景森表示，「從防害管理，走向行為潔癖」，公共政策的正當性，來自於防止明確、重大且不可避免的他人傷害，室內禁菸之所以有高度社會共識，正因為密閉空間中二手菸的危害具體而嚴重，但戶外空間本質上是開放、流動、可自行避讓的場域，將同樣強度的禁令套用其上，已不再只是風險管理，而更像是一種生活方式的篩選，哪些行為被認為不夠文明，哪些人應該被從視線中移開，以前只有蔣萬安的曾祖父蔣介石幹過這種事，大家都被他曾祖父剪過長頭髮，剪過喇叭褲！

張景森認為，更矛盾的是制度本身，香菸在我國仍是合法商品，政府依法發照、課稅、收取可觀稅收，若吸菸行為已被視為在公共空間中不可容忍，那麼真正一致的政策選項，應該是正面面對「是否禁售」的問題，而不是一邊享受財政收益，一邊以道德姿態對使用者進行高度管控。

張景森直言，不禁賣，卻不斷擠壓使用空間，擠壓到根本談不上影響到別人健康的公共空間也禁止，這已經不是健康政策，是一種政治上風險最低、卻最容易展現「進步形象」的治理選擇。

張景森說，城市不是無菌室，民主城市的公共空間，本就不可能完全無味、無聲、無摩擦。自由社會的代價之一，就是容忍一定程度的不完美，而不是把所有不順眼的行為，通通趕進「專用區」。

張景森強調，因此，這場關於「無菸城市」的討論，真正該被檢驗的，不是市民支不支持吸菸，而是政府是否還願意尊重比例原則與尊重個人自由的邊界，這個無菸城市跟市民健康毫無關係，只是一種偽善的權力操作。

張景森認為，今天是吸菸，明天是什麼，其實沒有人說得準，如果這個禁令真的通過了，大家一起去找蔣萬安，問他是不是沒事幹了？專幹這種沽名釣譽的事情，並且當面對著他噴煙。

該貼文也引起網友討論，有不少網友批評「不過屁不會像二手煙一樣殘留及致癌吧」、「您的比喻根本就在秀您的無知與無腦，放屁跟吸菸比擬」、「好端端的幹嘛要吸別人抽的二手菸？不要為了反對而反對，老人」、「屁味會造成肺癌嗎？到底在瞎扯什麼鬼」、「放屁跟抽菸放在一起對比，瞎扯」、「吸菸者煙蒂隨意丟棄有看到嗎」、「本來還以為您是個通情達理的人呢」。

01/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

綠議員收建商賄賂遭判刑　2023質詢轟蔣萬安「建商門神」片段遭挖出

民進黨北市議員陳怡君去年涉以人頭助理詐領公費並收受建商賄賂協助建案通關遭到調查，士林地院今年1月12日判陳怡君7年10月、褫奪公權5年。而陳怡君2023年曾質詢台北市長蔣萬安的一段片段也引起討論，當時陳怡君痛批蔣萬安站在建商財團背後，「可惡，你就是門神」，蔣萬安當時也動怒「如果指控我是門神，請拿出證據，否則把這句話收回」，陳怡君則回應「你比柯文哲還可惡」。如今陳怡君卻因收受建商賄賂遭到判刑，令外界詫異。

賴清德呼籲朝野順應廣大民意　儘速排審總預算、國防特別條例

賴清德呼籲朝野順應廣大民意　儘速排審總預算、國防特別條例

初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　民進黨：4位初選者未質疑

初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　民進黨：4位初選者未質疑

賴清德擬出訪宏都拉斯？　總統府：臆測！若確定會說明

賴清德擬出訪宏都拉斯？　總統府：臆測！若確定會說明

民進黨正式提名「醫界劉寶傑」温世政參選南投縣長　驚人學經歷曝

民進黨正式提名「醫界劉寶傑」温世政參選南投縣長　驚人學經歷曝

