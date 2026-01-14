張景森酸蔣萬安「該設無屁城市」　網友轟瞎扯：放屁跟抽菸比擬？

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安近日透露，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫。對此，行政院前政委張景森今（14日）表示反對，他更大酸，放屁也會造成惡臭，影響他人感受，是否也該設立「無屁城市」，只允許在「放屁專用區」放屁？該言論引起不少網友不滿留言批評「您的比喻根本就在秀您的無知與無腦，放屁跟吸菸比擬」、「屁味會造成肺癌嗎？到底在瞎扯什麼鬼」、「吸菸者煙蒂隨意丟棄有看到嗎」。

張景森表示，對蔣萬安「無菸城市」的一點認真質疑，先說清楚立場「我不抽菸，也不贊成別人吸菸」，但是自己討厭用道德立場去霸凌別人，正因如此，對台北市政府近期打算推動的「無菸城市」政策，感到難以理解，甚至有點憤怒。

張景森表示，因為這項政策真正令人不安的是它所展現的治理姿態，虛偽和矯情！是一個市長失去判斷力，跟隨那些禁菸魔人發瘋了。

張景森說，當市府將原本以特定區域管制為主的禁菸措施，升級為「原則上戶外全面禁菸、僅在少數指定區域可吸菸」，等同於透過行政規範，實質壓縮一種對社會已經無害的行為，這會不會太超過了？

張景森認為，如果這套邏輯成立，那不禁想問，放屁會造成惡臭，影響他人感受，對孕婦、孩童與嗅覺敏感者尤其不友善；而且其成分確實包含甲烷與硫化物，對空氣品質沒有任何正面貢獻，是否也該設立「無屁城市」，只允許在「放屁專用區」放屁？

張景森直言，這個比喻或許刺耳，卻並非無的放矢，放屁同樣會造成氣味不適，影響他人感受，甚至對某些族群造成困擾；若僅以「可能讓他人不舒服」作為標準，那麼在開放空間中，原則禁止、例外開放，完全符合目前政策的推論方式。問題正在於此。

張景森表示，「從防害管理，走向行為潔癖」，公共政策的正當性，來自於防止明確、重大且不可避免的他人傷害，室內禁菸之所以有高度社會共識，正因為密閉空間中二手菸的危害具體而嚴重，但戶外空間本質上是開放、流動、可自行避讓的場域，將同樣強度的禁令套用其上，已不再只是風險管理，而更像是一種生活方式的篩選，哪些行為被認為不夠文明，哪些人應該被從視線中移開，以前只有蔣萬安的曾祖父蔣介石幹過這種事，大家都被他曾祖父剪過長頭髮，剪過喇叭褲！

張景森認為，更矛盾的是制度本身，香菸在我國仍是合法商品，政府依法發照、課稅、收取可觀稅收，若吸菸行為已被視為在公共空間中不可容忍，那麼真正一致的政策選項，應該是正面面對「是否禁售」的問題，而不是一邊享受財政收益，一邊以道德姿態對使用者進行高度管控。

張景森直言，不禁賣，卻不斷擠壓使用空間，擠壓到根本談不上影響到別人健康的公共空間也禁止，這已經不是健康政策，是一種政治上風險最低、卻最容易展現「進步形象」的治理選擇。

張景森說，城市不是無菌室，民主城市的公共空間，本就不可能完全無味、無聲、無摩擦。自由社會的代價之一，就是容忍一定程度的不完美，而不是把所有不順眼的行為，通通趕進「專用區」。

張景森強調，因此，這場關於「無菸城市」的討論，真正該被檢驗的，不是市民支不支持吸菸，而是政府是否還願意尊重比例原則與尊重個人自由的邊界，這個無菸城市跟市民健康毫無關係，只是一種偽善的權力操作。

張景森認為，今天是吸菸，明天是什麼，其實沒有人說得準，如果這個禁令真的通過了，大家一起去找蔣萬安，問他是不是沒事幹了？專幹這種沽名釣譽的事情，並且當面對著他噴煙。

該貼文也引起網友討論，有不少網友批評「不過屁不會像二手煙一樣殘留及致癌吧」、「您的比喻根本就在秀您的無知與無腦，放屁跟吸菸比擬」、「好端端的幹嘛要吸別人抽的二手菸？不要為了反對而反對，老人」、「屁味會造成肺癌嗎？到底在瞎扯什麼鬼」、「放屁跟抽菸放在一起對比，瞎扯」、「吸菸者煙蒂隨意丟棄有看到嗎」、「本來還以為您是個通情達理的人呢」。