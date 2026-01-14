川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

▲ 美國計畫2030年在月球建造核反應爐。（圖／取自NASA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國太空總署（NASA）與能源部攜手啟動史無前例的月球核電計畫，目標在2030年前於月球表面建置核反應爐，這項雄心勃勃的計畫將實現總統川普對太空發展的願景。

《紐約郵報》報導，NASA與能源部13日宣布簽署合作備忘錄，承諾在2030年以前實現在月球及軌道上部署核反應爐的目標。能源部指出，這套裂變式表面電力系統可提供「安全且充足的電力」，不受日照或溫度影響，確保未來長期月球任務順利執行。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）表示，「在川普總統國家太空政策之下，美國承諾將重返月球、建設永久駐守所需的基礎設施，並為下一次向火星及更遠大目標大躍進做好必要的投資準備。要實現這項願景，便須善用核能」，強調這項協議將開啟太空探索與發現的黃金時代。

根據Space.com，NASA多年來持續研發可為月球基地供電的核反應爐技術，配合阿提米絲登月計畫，推動月球駐點任務。川普去年12月更簽署「確保美國太空優勢」行政命令，要求2030年前在月球表面建立永久基地，並部署至少一座核反應爐，以鞏固美國太空霸權地位。

能源部長萊特（Chris Wright）指出，從曼哈頓計畫到阿波羅任務可見，美國科學與創新結合時總能引領世界突破極限，這項協議也延續這份傳統，將成為核能與太空探索史上最偉大的技術成就之一。