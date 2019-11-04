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快訊／韓國瑜工商座談爆怒轟記者：你哪一家的！故意扭曲我的話

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▲韓國瑜南投工商界座談會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜南投工商界座談會 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／南投報導

國民黨總統參選人韓國瑜4日的南投工商座談會上有企業主提議應成立「外勞休閒綜合區」，韓國瑜回覆，未來可以研擬。媒體會後詢問韓國瑜「市長您說外勞破壞環境需集中管理，是否有歧視意味？」韓國瑜聽見問題後馬上動怒說「你故意扭曲我的話！」

對於媒體提問，韓國瑜連環砲轟「你完全扭曲我的話！你故意扭曲我的話，你是哪個媒體的？我有說『集中管理』嗎？我強調是『休閒區』如果外籍移工需要休閒區，政府應該重新思考「你可以重複我的話嗎？請你重複我的話！是『休閒』，請你覆誦一遍，謝謝你們採訪，但不要扭曲我的話！」並詢問記者是哪一家媒體後表示「果然是三立！」

該人力仲介名中小企業主指出，南投縣目前約有五千多位外勞，針對外勞休閒管理出現問題，外勞在六日的活動造成了一些問題，若外勞集中管理，可以避免破壞周遭安寧，像過去就常被投訴，他提議，政府應成立「外勞休閒綜合區」；他也指出，外勞逃跑的問題不是出自於雇主，造成仲介公司的損失，但每個政府都避之不談。

對此，韓國瑜在會後統一說明時特地提出，現在外勞比教多喜歡聚集在台北車站外圍，如果成立外勞休閒綜合區，是將來可以研究的，也是符合人權的。

▼參加韓國瑜南投工商座談會的仲介業主。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼仲介業主參加韓國瑜南投工商座談會。（圖／記者羅婉庭攝）

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