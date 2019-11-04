影／蔡政府質疑學生會「套利」 　韓國瑜嗆：養蚊子重要還是養孩子重要？

記者羅婉庭／南投報導

針對蔡政府抨擊韓國瑜國政顧問團所提出之「學貸零利率政策」會有套利問題，國民黨總統參選人韓國瑜4日下午於南投工商座談後表示，「是養蚊子重要，還是養孩子重要？」

韓國瑜表示，李佳芬說的政府吸收（吞了），只是個形容詞，意思應該是政府要對年輕學子伸出援手；他強調，政府應該要對下一代年輕人要採取高度信任，政府在全台灣浪費性的巨額投資蚊子館，「是養蚊子重要、還是養孩子重要？」下一代年輕人的學貸利息由政府全權負責，這是信任年輕朋友不會隨便跟自己的信用開玩笑。

韓國瑜說，現在仍有近四十萬年輕學子還不清學貸，團隊希望告訴年輕學子，政府會做後盾、伸出援手幫忙，讓年輕朋友放心往前衝。韓國瑜感慨，身為政府負責人，能幫青年做的非常少，學貸利息政府來負責，是採百分百信任、百分百投資，讓學子得以百分百專心讀書。對於蔡政府質疑學生將拿錢套利，他直呼，這完全貶低年輕人、非常不對。

另外，外傳韓國瑜和蔡英文的內部民調只差3%~6%，對這樣的民調是否非常有信心？韓國瑜開玩笑說，不要洩漏國防機密，民進黨特別重視民調、對民調興趣非常高，但是「得民心者得天下」

韓國瑜強調，民進黨這樣的想法是非常不足取的，執政團隊幫老百姓過好日子、謀求好生活，選票自然會來，每天眼睛看著阿拉伯數字、心情跟著上上下下，不是健康的執政團隊，韓國瑜強調自己非常重視民心，得民調者不會得天下，得民心者才會得天下。

▲ 韓國瑜出席農業座談會。（圖／記者羅婉庭攝）

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