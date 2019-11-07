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國民黨批蔡政府人事酬庸　呼籲明年選舉拔「國家寄生蟲」

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▲▼ 國民黨中央黨部「下架酬庸蔡政府」記者會 王鴻薇 許毓仁 張斯綱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中央黨部召開「下架酬庸蔡政府」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨7日上午召開「下架酬庸蔡政府記者會」，抨擊民進黨上任3年多來，肆無忌憚的誇張酬庸文化。國民黨強調，當前年輕人低薪問題嚴重，卻有眾多「綠營新貴」坐領高薪，民進黨培養的「小英男孩、女孩」，只因為顏色對、跟對人而扶搖直上，讓國家多了許多尸位素餐的寄生蟲，呼籲全民若想拔除這些寄生蟲，唯一良方就是明年下架民進黨。

記者會由文傳會副主委兼發言人王鴻薇、立院黨團副書記長許毓仁、台北市議員張斯綱、文傳會副發言人黃心華共同主持。會前並演出行動劇，由工作人員扮演的「輸院長」與「陳委員」，帶著內有300萬的旅行箱亂入會場，被質疑的「輸院長」大言不慚嗆聲「對院長講話要客氣一點」。國民黨以選輸當大官及陳明文高鐵掉落三百萬事件，嘲諷民進黨充滿銅臭腐敗。

▲▼ 國民黨中央黨部「下架酬庸蔡政府」記者會 王鴻薇 許毓仁 張斯綱。（圖／記者屠惠剛攝）

許毓仁表示，國內年輕人低薪問題嚴重，將近六成想到海外工作，因為在台灣看不到未來，反之卻有眾多「綠營新貴」領取不符自己能力的高薪，例如駐美政治組組長趙怡翔薪資高達280餘萬、駐日諮議劉家愷薪資高達180萬、駐泰機要秘書林子揚150餘萬，前北農總經理吳音寧也高達約250萬，這些都是靠關係而得來的位子，當韓國瑜提出青年學貸免息的此時，這些青年肥貓卻默不吭聲，民進黨可說是寧願養肥貓、不願顧小孩。

許毓仁強調，只有民進黨執政才出現選輸了官位比選前還高的情事，例如前雲林縣長李進勇選輸了說要退出政壇，竟然是指要退出雲林政壇，進軍全國政壇當上中選會主委，非常誇張。他呼籲選民為了自己的未來，明年1月11日讓民進黨下架。

張斯綱抨擊，民進黨執政三年多，將專業性質的財團法人「酬庸長照化」，成為國營養老院。據統計，行政院及其所屬派任之財團法人及公民營事業董事長、總經理，目前在職超過62歲有86人、65歲45人、68歲13人、其中70歲者更有9人，如果加計董、監事，初任超過62歲就高達212人、65歲139人、68歲61人，70歲更高達40人，將這些財團法人及公營事業成為「民進黨專屬養老院」。

▲▼ 國民黨中央黨部「下架酬庸蔡政府」記者會 王鴻薇 許毓仁 張斯綱。（圖／記者屠惠剛攝）

張斯綱強調，一般民間單位65歲即應退休，但例如兆豐金控董事長張兆順已70歲仍在位子上，民進黨說要給年輕人、專業者更多機會都是謊言，他呼籲韓國瑜應宣示，當選總統後一定會將政府所屬財團法人及公民營事業專業化、年輕化，拒絕讓國營事業「長照化」。

王鴻薇質疑，民進黨酬庸完全破壞文官體制，讓國家多了許多寄生蟲，南方澳斷橋事件發生後才發現，主管橋樑的港務公司竟然都是綠營親信，多年尸位素餐，對主管的橋樑不檢測，令人懷疑若蔡英文連任，不知還會培養多少國家的寄生蟲？

王鴻薇指出，民進黨為了照顧自家人，連年齡限制都可突破，日前涉入緋聞案的台企銀總經理施建安，年滿65歲原本今年即應退休，但因行政院長蘇貞昌力保而延後，沒想到因爆出緋聞，導致他又火速退休，如此難看，蘇貞昌應該給個交代。

黃心華強調，民進黨人士「輸越多官越大」，「反敗為升」的功夫令人唾棄，在大家關心中低收入戶的此時，民進黨卻努力製造綠營「政治暴發戶」，外面低薪倒閉潮，綠營卻大搞「加薪升官潮」，總結而言，蔡政府與酬庸，中間只隔了張厚臉皮。

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