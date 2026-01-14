施俊吉嘆：若川普關稅判決違法　台灣何需現在拿5座晶圓廠去換？

▲施俊吉。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台美關稅傳出最新進展，據《紐約時報》報導，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至15%，而台積電則計畫加碼投資，預計將新建至少五座半導體廠。對此，前行政院副院長施俊吉13日表示，美國政府已經有「川普敗訴」的準備了，如果川普關稅違法，現在台灣為什麼要用5座台積電晶圓廠去換5%關稅減讓，而不等待美國最高法院的判決？如果等到有利於台灣和全世界的判決，何需拿5座晶圓廠去換？選這種時機與美方達成談判協議，怎能不令人嘆息。

施俊吉表示，外媒不斷預測美國最高法院會在何時宣判川普的關稅是否違法，所以世界各國的出口業和美國的進口商無不滿心期待等候判決，但是就在此節骨眼，卻傳出台美即將簽訂談判協議的消息，台積電將在亞利桑那增建5座廠，以換取美方將關稅降到15%，姑且不論這項協議是否明智，只論時機對不對，答案就令人傷心。

施俊吉指出，川普總統根據1977年的《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Power Act, IEEPA) 對世界各國出口至美國的商品課徵三種激進關稅，包括第一，基準關稅，10%，適用於各國。第二，對等關稅，稅率視各國之貿易逆差與談判結果而定。第三，反芬太尼關稅：對加拿大、中國和墨西哥徵收額外關稅，以懲罰這些國家未能有效阻止芬太尼流入美國。

施俊吉表示，以英國和台灣為例，美國對英國只課「基準關稅」稅率10%；對台灣課（20＋N）%，其中的「20」是「基準關稅」加「對等關稅」之稅率(習慣上合稱「對等關稅」)，而「N」則是原本就存在的最惠國待遇(Most-Favored-Nation, MFN)之稅率，這個N無違法之虞。

施俊吉指出，美國最高法院的判決可以周延分類為二，一是川普勝訴，亦即上述三種關稅皆合法；二是川普敗訴，亦即三種關稅全部違法，或部分違法。目前預測川普敗訴的居多，美國合法的下賭網站Kalshi平台上，賭「川普敗訴」的高達73%。

施俊吉表示，如果「川普敗訴」將產生令人雀躍的結果，重點分析如下。第一，根據IEEPA加徵的關稅將立即失效，台灣（20＋N）%的「20」將因違法而被取消，只留下「N」。換言之，美國須對台灣無條件降稅20%。

施俊吉指出，第二，川普總統如果不願善罷甘休，他會啟動B計畫，引用232、201、301、122或338等條款為其政策續命。然而B計畫絕對無法像A計畫(被判違法的IEEPA)一樣，達成「快速、全產品、國家級、全球性」的殺傷效果，所以其恐嚇力會下降，世界或許能逃離浩劫。

施俊吉認為，第三，美國政府必須將不合法的關稅退還給美國進口商（關稅不由台灣出口商繳納，因此沒有資格領取退稅）。根據彭博社的報導，截至2025年12月上旬為止，涉及退稅的共有30多萬家進口商，3,400萬筆進口商品，以及美元1,290億的關稅收入。這是一項浩大的退稅作業，何時能夠啟動，多久才能完成，沒有人能作預測。

施俊吉說，第四，美國的財政會惡化，已經收進來的要退回去，未來的關稅收入將比預期減少。美國財政部部長貝森特接受媒體訪問時說，財政部現在很有錢，退稅沒問題，將來也沒有問題。換言之，美國政府已經有「川普敗訴」的認識和準備了。

因此，施俊吉直言，現在的台灣為什麼要用5座台積電2奈米以下的晶圓廠去換5%的關稅減讓，而不等待美國最高法院的判決？畢竟如果等到有利於台灣和全世界的判決，現在的關稅將無條件一口氣減掉20%，何需拿5座晶圓廠去換？選這種時機與美方達成談判協議，怎能不令人嘆息。