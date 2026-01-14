　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

檜意森活村收回自營　王美惠力保店家權益

▲▼ 檜意森活村收回自營　王美惠要求保障店家及員工 確保嘉義觀光穩定發展 。（圖／立委王美惠服務處提供）

▲檜意森活村收回自營，王美惠要求保障店家及員工，確保嘉義觀光穩定發展 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠表示，「檜意森活村」是嘉義市重要的觀光指標景點，114 年度參觀人次達 263 萬人，全年營業總額約 2 億 3,000 萬元，對嘉義市觀光發展具有關鍵影響。然而，林鐵及文資處委外經營的公司，積欠 114 年度租金與相關費用，林鐵及文資處已於1月15日與該公司終止契約，並自1月16日起自行管理。

▲▼ 檜意森活村收回自營　王美惠要求保障店家及員工 確保嘉義觀光穩定發展 。（圖／立委王美惠服務處提供）

王美惠指出，檜意森活村目前共有 39 家店家，加上自營的 8 家，各店家與原經營者，簽訂的契約與租期又皆不相同，王美惠要求林鐵處，後續處理必須審慎顧及商家權益與營運穩定，除依法追回積欠款項，並應承擔相關責任，協助受影響之店家、業者與員工，提供必要之法律服務及協助，妥善處理求償事宜。

王美惠表示，林鐵處接管後，對現有店家採取多項配套措施，包括不收取保證金、租金可延至農曆年後繳納、並提供分期付款機制，同時以最低營收的等級計算租金，以降低商家負擔、穩定園區營運。

▲▼ 檜意森活村收回自營　王美惠要求保障店家及員工 確保嘉義觀光穩定發展 。（圖／立委王美惠服務處提供）

王美惠強調，未來對於接手經營的廠商，林鐵處應嚴格把關資格與營運能力，建立完善督導機制，避免類似問題再度發生；並建議進一步檢討營運模式，評估是否可延長營業，且善用晚間時段，提高園區整體使用效益與觀光產值。

針對後續營運規劃，王美惠說明，115 年 1 月 16 日至 5 月 31 日 將由林鐵處自行管理並與店家簽訂新租約，115年6月1日至117年5月31日，將依「國有財產法」辦理全區公開標租。

▲▼ 檜意森活村收回自營　王美惠要求保障店家及員工 確保嘉義觀光穩定發展 。（圖／立委王美惠服務處提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣人成北海道最大客源之一　台中旅宿品牌布局日本最美村莊

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

台灣人成北海道最大客源之一　台中旅宿品牌布局日本最美村莊

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

台灣人成北海道最大客源之一　台中旅宿品牌布局日本最美村莊

中年男圓山捷運站突抓狂！欲搶警員手機又衝超商　遭制伏送醫

猛男喪屍對檢察官大小聲！法院裁准安置4個月...一度被醫院拒收

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

【她不是我們想像的樣子】但永遠是我們的寶貝❤️

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

金門青年諮詢委員會成立　首場會議就點出「踢皮球」隱憂

元智大學成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

桃園市前國策顧問呂新民過逝　2/1日告別式

屏東試種雪16蜜棗　導入AI判斷採收時機

南高連線最後衝刺！賴瑞隆再赴台南挺林俊憲籲顧好關鍵電話

最後一天全力衝刺！王世堅力挺陳亭妃一通電話定勝負

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

基隆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

防範極端事件！南消三大進駐頑皮世界演練

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

崑山科大註冊率2年飆升8.4%拚產學績效祭出最高3個月年終

更多熱門

相關新聞

嘉義檜意森活村爆財務問題　林鐵及文資處收回經營

嘉義檜意森活村爆財務問題　林鐵及文資處收回經營

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下稱林鐵及文資處）宣布，嘉義檜意森活村負責營運廠商因財務問題，兩方已達成協議，1月15日起終止委託營運契約，16日起收回經營權自行管理。

即／嘉義檜意森活村積欠租金　阿里山林鐵收回自營

即／嘉義檜意森活村積欠租金　阿里山林鐵收回自營

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費

朝野都提老農津貼加碼！綠委喊提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

朝野都提老農津貼加碼！綠委喊提高至1萬2　藍委攔胡提案至1萬5

國民黨嘉義市黨部涉幽靈連署　黨工交保

國民黨嘉義市黨部涉幽靈連署　黨工交保

關鍵字：

檜意森活村嘉義觀光林鐵處王美惠店家權益

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面