檜意森活村收回自營　王美惠力保店家權益

▲檜意森活村收回自營，王美惠要求保障店家及員工，確保嘉義觀光穩定發展 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠表示，「檜意森活村」是嘉義市重要的觀光指標景點，114 年度參觀人次達 263 萬人，全年營業總額約 2 億 3,000 萬元，對嘉義市觀光發展具有關鍵影響。然而，林鐵及文資處委外經營的公司，積欠 114 年度租金與相關費用，林鐵及文資處已於1月15日與該公司終止契約，並自1月16日起自行管理。

王美惠指出，檜意森活村目前共有 39 家店家，加上自營的 8 家，各店家與原經營者，簽訂的契約與租期又皆不相同，王美惠要求林鐵處，後續處理必須審慎顧及商家權益與營運穩定，除依法追回積欠款項，並應承擔相關責任，協助受影響之店家、業者與員工，提供必要之法律服務及協助，妥善處理求償事宜。

王美惠表示，林鐵處接管後，對現有店家採取多項配套措施，包括不收取保證金、租金可延至農曆年後繳納、並提供分期付款機制，同時以最低營收的等級計算租金，以降低商家負擔、穩定園區營運。

王美惠強調，未來對於接手經營的廠商，林鐵處應嚴格把關資格與營運能力，建立完善督導機制，避免類似問題再度發生；並建議進一步檢討營運模式，評估是否可延長營業，且善用晚間時段，提高園區整體使用效益與觀光產值。

針對後續營運規劃，王美惠說明，115 年 1 月 16 日至 5 月 31 日 將由林鐵處自行管理並與店家簽訂新租約，115年6月1日至117年5月31日，將依「國有財產法」辦理全區公開標租。