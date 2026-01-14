獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

▲雙北警「假開單洗車牌」案開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投分局交通分隊劉姓員警、淡水分局馮姓員警涉嫌與車行業者勾結，以不實交通舉發單協助遭吊扣車牌車輛「洗成吊銷、重領新牌」被依《貪污治罪條例》圖利等罪嫌起訴。士院首開庭，劉員否認有圖利犯意，主張自己只是接獲檢舉依法到場開單，不知車行後續操作；馮姓員警則坦承犯行，並透過律師請求法院從輕量刑或給予緩刑。

起訴指出，依《道路交通管理處罰條例》規定，車輛因嚴重違規遭吊扣車牌者，須於一定期間內停駛；若改為吊銷車牌，車主繳清罰鍰並完成驗車後，即可重新領牌上路。車行業者與員警即利用此一制度差異，透過不實違規舉發，讓原本應停駛的車輛改以吊銷方式處理，再行重領新車牌。

檢方查出，北投分局劉姓員警與車行員工以LINE聯繫約定時間地點後，由車行人員駕車到場，劉員即以「已領有號牌未懸掛」等不實違規事實開立舉發單。車行再持該單據至監理機關繳納罰鍰並辦理驗車、領取新車牌，使車輛得以在原本應停駛期間繼續上路，每輛車收取1800元代辦費。

另一路則由淡水分局馮姓員警與車商、車行員工配合，先將車牌掛上開至約定地點，再拆下車牌製作違規舉發單，並透過偵查佐蔡至恩（現已改名陳宥邑）居中聯繫協調。蔡案發後逃亡，現已遭通緝。

士院日前首開庭，2名涉案員警說法出現明顯分歧。北投分局劉姓員警透過辯護人主張，廉政署已清查被告並無任何金流或對價關係，其僅是接獲檢舉後依法到場執行勤務，並不知道車行業者會持舉發單去辦理吊銷與重領車牌。辯護人表示，對檢方指控的客觀行為不爭執，但否認具有圖利犯意。

淡水分局馮姓員警則坦承犯行，辯護律師指出，被告係基於情誼無償協助開單，並在偵查中積極配合、主動供出共犯，對自己的行為深感歉意並已有悔悟之心，請求法院從輕量刑或宣告緩刑。

車行負責人王姓男子透過律師表示認罪，但主張涉案範圍與起訴內容不同，並不認同檢方以共享汽車平台租車費推算圖利金額，認為車主僅是提前使用自己的車輛，並非獲得租車利益，且不應將疑似車輛保管費納入計算。

車行員工林姓男子則辯稱，任何員警遇到未懸掛車牌的車輛都應依法舉發，並非一定要由北投分局員警開單，否認有使公務員登載不實或圖利之意圖；李姓、王姓、鄭姓等車行員工則均在庭上認罪。

受命法官也就實務執法情形訊問2名員警，劉警表示，實務上若查到車牌遭吊扣，仍會開單並請駕駛把車開回去，因現場難以扣車，等待拖吊往往要1至2小時，不會要求駕駛久候。

馮警則指出，在新北市實務上，遇《道路交通管理處罰條例》第12條無牌車輛，應當場禁止駕駛並等待拖吊，但本案中他雖開單，卻未禁止林姓男子繼續駕駛。

林姓男子供稱，他僅詢問劉警的上班時間，刻意在其執勤時前往讓他開單，自己每輛收取1800元，總共拿了5400元。

李男則表示，他得知可以用此方式提前領新車牌，是聽同事與網路資訊得知，因曾任BMW業務而認識馮警，知道其警察身分後，受王姓、鄭姓同事委託請其幫忙。

王姓負責人也證稱，自己是透過偵查佐陳姓男子聯絡淡水分局馮姓員警，因陳在偵查隊無法開單，才由馮出面。法官最後諭知全案候核辦，將擇期再開庭審理。