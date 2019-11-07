快訊／遭控逼迫台肥借款1400萬　韓國瑜：沒有立委身分怎麼施壓？

記者呂欣玫／新竹報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，民進黨立委林俊憲爆料，韓國瑜找來政治人物向台肥施壓，逼迫台肥在2015年4月同意借款。對此，韓國瑜7日受訪時回應，離開立法院十幾年，「長期沒有工作如何施壓？」

韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」競選市長的庶民形象因此破滅。林俊憲7日上午再爆料，韓國瑜於2014年11月發出存證信函要求台肥借給他約1400萬元的兩成房價錢，雖然一個月後遭到台肥拒絕，卻找來政治人物向台肥施壓，逼迫台肥在2015年4月同意借款，還特准韓國瑜分20年償還。

對此，韓國瑜表示，他離開立院十幾年，長期沒有工作如何施壓？自己當立委的時候都不會施壓，應該是要到按摩店紓壓，他請大家試想一下，一個中年人離開立法院10幾年，要如何施壓？欲加之罪，何患無辭，大家都有個夢，希望買個捷運旁邊的房子，高估自己經濟轉售完全合法，這個時候做文章甚麼意思？

▲韓國瑜新竹青年座談。（圖／記者葉南州攝）



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