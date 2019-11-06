「韓國瑜就是在炒房」！　黃國昌酸：只是失敗沒有賺錢

▲黃國昌召開「台灣需要囤房稅，執政黨勿打假球！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團日前提出《房屋稅條例》修正草案，改革現行不動產稅制，抑制炒作房地產。時代力量立委黃國昌6日召開記者會，談及國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅一事，黃國昌表示韓國瑜就是在炒房，只是炒房失敗沒有賺錢，然後拿「平民也有買賣不動產的權利」作為搪塞的理由，實在欠缺總統候選人該有的擔當。

黃國昌與時代力量立委參選人高鈺婷、時代力量新竹市議員林彥甫6日下午於立法院召開「台灣需要囤房稅，執政黨勿打假球！」記者會，呼籲執政黨政治人物不要在地方說一套、中央做一套，以打假球的方式誆騙地方選民，應該立刻推動囤房稅改革，落實居住正義。

▲韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）



黃國昌表示，關於韓國瑜「假庶民真豪宅」的事件引發很多討論，實際上韓國瑜就是炒房，只不過炒房失敗沒有賺錢而已，然後拿「平民也有買賣不動產的權利」作為搪塞的理由，真的欠缺總統候選人該有的擔當。黃國昌認為，這除了說明韓國瑜自己所營造的形象與事實不符外，也凸顯對年輕人而言，高房價的痛苦才是政治人物該解決的問題。

黃國昌指出，從今年夏天「實價登錄2.0」變成「實價登錄0.5」，就是在打假球，時代力量從中央到地方深入改革，推動制度改革，也相信這個議題在這次大選中不應被迴避，每個政黨不論總統參選人或立委參選人，以及現任立委，都有必要清楚跟選民交待，完成法律修正。

▲黃國昌召開「台灣需要囤房稅，執政黨勿打假球！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

高鈺婷則表示，參選以來最大目標就是希望減輕新竹市年輕家庭的生活壓力，因此這次也將囤房稅改革作為自己的主要政見之一。且在時力提出後，民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝也在上月24日接受媒體訪問時，表態支持囤房稅，以提高持有成本、抑制新竹市房價，她也相當樂見民進黨候選人願意跟進表態。

不過高鈺婷指出，在鄭宏輝表態之後，財政部長蘇建榮上月底於立院公開備詢時，明確表態不願推動囤房稅，民進黨立法院黨團則是至今不願對囤房稅改革表態。

高鈺婷質疑，鄭宏輝除了擔任行政院顧問，民進黨立法院黨團總召柯建銘過去也一再宣稱鄭宏輝是與自己合作無間「接班人」，為何民進黨的候選人一方面對選民宣稱支持改革，一方面在中央又不願推動相關法案？她要求政府立刻推動囤房稅改革，落實居住正義，同時也呼籲柯建銘表態是否支持囤房稅改革，以及是否在本會期處理修法。

林彥甫也說，詳細檢視鄭宏輝擔任多屆議員期間，根本從未提過提高「房屋稅」的提案，新竹市現任立委柯建銘也對囤房稅無任何表態，令人感到失望。他呼籲鄭宏輝不要再空喊口號，也請柯建銘儘速表態，共同推動囤房稅改革。

▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）



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