宋楚瑜參選「韓國瑜恐淪老三」！他分析3大理由：強過韓太多了

▲親民黨主席宋楚瑜（左）。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

2020總統大選在即，外傳77歲親民黨主席宋楚瑜可能第五度投入總統選戰，備受各界關注。親民黨組織部主任張碩文5日透露，主席參選機率有8成，但希望大家再給宋一周的時間思考。對此，資深媒體人黃創夏指出，如果宋楚瑜再度參選，韓國瑜可能淪為「老三」，主要理由有3點。

黃創夏在臉書上分析，隨著韓國瑜愈來愈荒腔走板，倘若宋楚瑜再度參選，不僅有機會召喚一些「韓流回歸」，還可能讓韓國瑜變成「老三」，甚至跌破20％民調死亡線，進入兵敗如山倒的骨牌效應，因為宋楚瑜的政策能力、口才和對台灣得熟悉度，「強過韓太多了、太多了！」

黃創夏認為，「韓粉」和過去的「宋迷」有著高度重疊，因為兩者大多來自軍公教體系，「事實上，不只是群眾周錫瑋、孫大千、李鴻源、傅崑萁、顏清標、張榮味...都有著千絲萬縷的關係。」

▲若宋楚瑜參選，韓國瑜恐淪老三？黃創夏點出3個理由。（圖／翻攝自臉書／黃創夏）

黃創夏指出，除了「韓流歸宋」外，目前還有約3成的不表態選民，尤其是原本偏藍的，他們不會計較宋楚瑜年紀大了，反而會覺得以「瑜」制「瑜」是最舒坦的選項，畢竟對正統國民黨支持者而言，此時是一舉殲滅「國瑜黨」的最佳時機，也能讓國民黨有「災後重建」的時間。

黃創夏推想，只要立委能多爭得幾席在手，放棄韓國瑜會不會更務實？只要拉高「大泛藍」立委席次，親民黨總是比較熟悉，宋楚瑜也是老交情了，是不是比韓國瑜體系更安心？再者，若韓國瑜變成「老三」，是否就無法挾韓流逼迫黨中央？「以瑜制瑜猶如暗室明燈，很可能將是正藍國民黨的最後生機！」

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）