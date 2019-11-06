侯友宜要求事務官「嚴守行政中立」　不在公開場合批評候選人

記者袁茵／新北報導

新北市長侯友宜6日在市政會議上要求區長與事務官嚴守行政中立，就算有自己的政治傾向，也絕對不要在公開場合惡意批評任何候選人。隨後，侯友宜也在晚間將影片PO上臉書，強調在場所有區長和事務官若違反行政中立，他絕對不會寬貸。

侯友宜臉書全文如下：

離選舉只有66天，在今天上午的市政會議上我重申我的立場、態度，要求在座所有 #區長 和 #事務官，保持 #行政中立，若有違反行政中立，我絕對不會寬貸。

身為公務人員幾十年，在去年投入人生中第一次選舉，離開副市長職務時，同樣也告訴我出生入死的兄弟，也是當時的 北市政府警察局長胡木源，務必要求警察兄弟嚴守行政中立，這是我做人的堅持，也是我養成的教育。自己經歷過選舉，知道在這過程中很多政治口水和對立衝突，這是我最不樂見的事情。所以希望事務官、區長，能堅守本分好好為市民努力，不要受到政治的影響。即便有自己的政治傾向，也絕對不要在公開場合惡意批評任何候選人，因為批評不會成就自己，只會帶來更多紛擾和對立。

我參選的初衷就是希望能找回台灣人當年純樸、認真打拚的精神，好好拚經濟，找回年輕人對於未來的目標和期待，帶動更多進步。事務官有他們必須捍衛的中立，不需要迎合任何人，認真做事才是最重要的。中華民國養育我長大，用行動團結中華民國超越所有形式上的東西，在我心中只有國家的顏色，中華民國就是我的顏色。愈接近年底，我們更要好好檢討，市政工作還有哪裡沒做好、要加強的，這是我們給選民的承諾，也是應做的本分。謝謝大家與我一起拚，未來的日子我們還要一起往前走，好好做、繼續拚，就是捍衛中華民國最大的力量。

►白白胖胖也是一種美

▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）