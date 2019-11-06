吳敦義列不分區安全名單　卓榮泰：只能羨慕，但學不來

▲民進黨主席卓榮泰、民進黨立委參選人吳怡農。（圖／吳怡農辦公室）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席吳敦義透露考慮把自己列入不分區安全名單，民進黨主席卓榮泰6日表示，他只能羨慕，也學習不來，他尊重每個黨有自己的問題跟考量，就讓社會來評斷。

卓榮泰下午跟民進黨立委參選人吳怡農一起對談，談到他們先前一起掃街，坦言後來覺得很自卑，現在回家自己會每天練啞鈴；不過媒體開玩笑要他也秀一下肌肉，他急忙說，練成再來秀，而且在吳怡農旁邊也不敢秀。

至於吳敦義表示，他不排除列入國民黨不分區8、9、10名一事，卓榮泰表示，他只能羨慕，但學習不來，每個黨都有自己的問題跟考量，尊重國民黨，讓社會來評斷。

至於民進黨不分區提名方面，卓榮泰表示，現在還沒有定案，不過不認為會有天大花樣，至少很誠懇的態度來面對所有被推薦的人，希望名單完整之後，有一套完整的論述來跟大家說明。

對於吳敦義列入不分區，會不會幫助民進黨選情加溫？卓榮泰笑著說，「我這樣會不會阻止他、妨礙他？」他說，要不要加溫是要靠自己候選人的努力，不是靠別人的對錯，像是吳怡農每天跟年輕朋友一起，跟不同世代朋友結交，這才讓選情會加溫。

▼民進黨主席卓榮泰、民進黨立委參選人吳怡農。（圖／吳怡農辦公室）



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