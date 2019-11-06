「滿意韓國瑜請舉手！」高雄官員全沉默　議員連問兩次傻了

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長韓國瑜近期造勢行程滿檔，全台跑透透，但上週高雄市議會卻發生一段小插曲。當時民進黨高雄市議員高閔琳詢問在座官員「滿意韓國瑜施政的請舉手」，沒想到現場鴉雀無聲，也沒人舉手，讓高閔琳錯愕直呼「蛤？沒人敢舉手？」

高雄市議會10月30日內政部門質詢時，市議員高閔琳詢問「市長韓國瑜的施政滿意度，覺得很滿意的請舉手，在座（內政部門官員）」不料台下一片寂靜，也沒有任何一個官員舉手。

▲高閔琳質詢在座官員「滿意韓國瑜施政的請舉手！」（圖／翻攝自打馬悍將團、議會頻道）

當下高閔琳一陣錯愕，馬上表示「蛤？內政部門每一個局處，都覺得韓市長…滿意度沒人敢舉手？大家都不滿意？」高閔琳接著問「那覺得韓市長做得很好，請舉手！」沒想到在場官員依舊大眼瞪小眼，無人回應，讓她很無奈。

▲現場鴉雀無聲，高閔琳一陣錯愕（圖／翻攝自打馬悍將團、議會頻道，下同）

影片曝光後，許多網友紛紛留言笑說，「在舉手跟沒有舉手之間」、「好尷尬，舉手也會被問到不知道怎麼回吧」、「介於不滿意跟超不滿意之間」、「舉手就上鉤了」。

不過，也有人認為「怎麼不換個方式問，不滿意的請舉手」、「你鏡頭拉另一邊啦，至少副市長和王淺秋會舉手吧！」掀起熱議。