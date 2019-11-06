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韓國瑜辦稱平民有權買賣7200萬房　林鶴明怒：別再說你庶民！噁不噁心

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▲▼韓國瑜參訪柳家滷肉飯。（圖／記者黃國霖攝）

▲韓國瑜參訪柳家滷肉飯，展現庶民形象。（圖／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜辦公室6日，針對他被爆買7200萬南港豪宅回應，「庶民也有買賣房產權利」；此番說法，引起前總統府發言人林鶴明不滿，在臉書上痛批，7200萬這種數據根本不在年輕人的搜尋範圍，這數字對一般台灣人民來說，是天文數字，「不要再說你是庶民，噁不噁心。」

韓辦發言人何庭歡上午也說明，庶民就是平民，也就是沒有特權的人，也有買賣房產的權力，這是個人房產，「當年韓國瑜夫婦有意到台北發展事業，先在內湖貸款購屋，後因為家中有三個子女，認為內湖空間不足，需要大一點的生活空間，因而處分了內湖的房產，改到南港購買預售屋。」

不過，何庭歡也解釋，韓國瑜繳納了頭期款與部分利息金額，卻高估了財務負擔的壓力，最後在交屋前不得不賠本售出，減輕財務壓力。」

對於此番說法，林鶴明非常不滿，他在臉書上表示，「韓國瑜的發言人說得很誠實，值得肯定。」但是，庶民買不起7200萬豪宅，韓國瑜一定沒使用過591房屋交易APP，7200萬這種數據根本不在年輕人的搜尋範圍。

林鶴明強調，這個數字對於一般台灣人民來說，是天文數字，「不要再說你是庶民，噁不噁心呀！」

▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

▲▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

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