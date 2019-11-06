韓國瑜遭爆失業還買7200萬豪宅　陳其邁：有義務說明清楚





▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。行政院副院長陳其邁6日受訪時表示，韓國瑜有義務對此說明清楚。

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，花了7200萬買下台北南港豪宅。爆料一出，韓國瑜「庶民」形象備受質疑。

針對韓國瑜的豪宅爭議，陳其邁6日下午受訪時表示，這個應該由韓市長對外說明會比較清楚，因為詳細的細節，自己也不是很清楚。

陳其邁強調，「韓市長在競選總統，他不管是政見或者他整個財務狀況跟整個家裡這些相關的，不管是事業，我想都會接受選民檢驗。參選人自然而然要把話說清楚，政見哪些跳票、他有哪些房地產，我想候選人有必要、也有義務說明清楚。」

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