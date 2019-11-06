南科三期擴編基地恐落空　李武龍批民進黨拉高雄棄台南

▲國民黨立委參選人李武龍呼籲，台南鄉親用選票支持國民黨，支持李武龍，不要讓民進黨中央為了自己的利益考量，放棄台南的發展。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對於南科三期擴編基地，台南地方原本抱滿期待，但現在傳出有可能被高雄橋頭超車，對此國民黨立委參選人李武龍批評，民進黨中央根本就是「拉攏高雄、放棄台南」，因為台南是民主聖地，太綠了，民進黨中央不擔心台南鄉親「轉向」，為了要重新奪回高雄，才會犧牲台南權益，全力拉攏高雄。

對於這樣的情況，李武龍呼籲，台南鄉親一定要覺醒，展現地方強大的意志，因為民主聖地不代表鄉親不會「起性子」，大家要用選票支持國民黨，支持李武龍，不要讓民進黨中央為了自己的利益考量，放棄台南的發展。

南科台南園區已經飽和，因為目前發展快速，有用地需求，急需辦理擴編，以滿足廠商進駐的需求，原本南科管理局考量地理便利性，規劃在新市區看西農場、安定ABC區擇一作為擴編的用地，如今卻傳出民進黨中央主政者有其他考量，可能會將南科三期擴編基地轉移到高雄橋頭。

李武龍說，台積電五奈米廠、三奈米廠都落腳台南，未來還有可能其他擴廠機會，而企業最注重的就是連結性，三期擴編在台南園區周遭，對台積電是最好的，因為供應鏈都在此，整個上、中、下游綁在一起，對企業發展是最好的，對南科周遭與台南的發展，也是最有幫助的，他呼籲民進黨中央不要為了拉攏高雄而放棄台南發展的機會，更呼籲鄉親要勇敢站出來，表達對南科三期勢在必得的決心，，用選票展現台南要發展的意志，不要被民進黨的「顧主權」綁架，用選票表達地方要經濟發展的決心。