行政院防網攻：台美「實兵」演練金融資安

▲陳其邁。（資料照／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

為防範中國大陸網攻，行政院國家資通安全會報一連三天舉辦跨國網路攻防演練，今年首度採實兵演練方式辦理，盼能藉此提升彼此應變能力。

行政院資安處6日表示，行政院國家資通安全會報11月6日起至8日辦理為期3天的跨國網路攻防演練（Cyber Offensive and Defensive Exercise，CODE 2019），這次演練有別於過去以情境演練方式，首次改採實兵演練方式辦理，特別邀請國內外政府資安攻擊好手，與我方金融機構組成之防守聯隊共同進行實戰演練，提升彼此資安專業技術與應變能力。

行政院副院長兼行政院資安長陳其邁致詞時強調，我國是一個飽受網路攻擊頻繁的國家，由於網路攻擊之無國界特性，對付一個組織精良且技術高深之網路犯罪組織，單靠一國一己之力是難以應對的，因此需要跨國通力合作進行聯合防禦，也期望透過本次活動，開啟我國與國際合作的大門。

資安處表示，本次實兵演練活動前，美方特別為參與人員安排為期2天之資安實務教育訓練，參與人員皆反應課程豐富且獲益良多，認為此次合作為台美資安合作之重要里程碑。

資安處指出，各國金融機構常為組織型駭客所鎖定目標，本次活動特別設計以金融資安環境為主軸，由金融監督管理委員會顧立雄主委親自領軍，帶領金融機構實戰好手組成資安防守聯隊上場實戰，並使用財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心所建置之模擬環境。

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