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用水庫比喻台灣　韓國瑜：水往下降！節骨眼上選好總統很重要

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▲▼韓國瑜清大博士生青年議題。（圖／記者黃國霖攝）

▲韓國瑜與清大博士生討論青年議題。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／新竹報導

國民黨總統參選人韓國瑜5日起一連三天搶攻竹竹苗客家庄，除了參拜廟宇，6日下午4點半與清大博士生座談，主題聚焦在青年議題。針對學生提問博士生面臨的困境，韓國瑜以水庫比喻並表示，台灣2、30年前水庫很滿，現在水位往下降，因此，台灣一定要開放，而選一個好總統很重要。

韓國瑜表示，博士生會遇到幾個問題，像是就學的經濟問題、兩性關係、未來拿到博士學位的時候就業問題，他用水庫觀念來比喻，台灣2、30年前水庫很滿，水龍頭一開，水都滿出來，現在水開始慢慢向下降，面臨資源分配、優秀人才找不到的困境，資源不足大家開始搶，一個執政者如果沒有認清這個態勢，水庫的水就漲不起來。

韓國瑜指出，外商對台灣投資意願降低，不太願意投資，他的擔心在這裡，如果水庫非常飽滿，整個財政收益非常健全，國外廠商願意投資，所有產業問題都能迎向陽光。

韓國瑜強調，台灣一定要開放，吸引各國觀光客來台灣，台灣的思維、政策、法令都要開放，現在已經2019年，怎麼吸引優秀的人來台灣？處處走不通！這就是為什麼要強調台灣要開放的原因，法令、政策、腦袋、人心一定要鬆綁，學生出國讀書一年，世界不能忘記台灣，台灣不能忘記世界。

韓國瑜還說，事在人為，領袖是希望的化身，同樣的預算不同的人做，一定會有不同的結果，所以在這個節骨眼上，選一個好總統很重要，十年之內，政策改變之後，有四個字很重要，那就是「追分感秒」，要趕快建設台灣。

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