川普政府減少「兒童疫苗」建議接種數量　醫界驚：顛覆科學共識

▲美國衛生部將不再主動建議兒童接種流感、A型肝炎、B型肝炎等疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國川普政府5日修改了兒童疫苗接種計畫，不再全面建議兒童接種輪狀病毒、流感等多種疫苗。不過這項新政策也被醫療與公衛專家批評，認為衛生部顛覆了行之有年的科學共識。

根據《法新社》報導，由疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）執掌的美國衛生部5日宣布重大政策轉彎，減少建議兒童接種的疫苗數量。

美國疾管中心未來只會針對高風險族群，或是由醫師評估認為有必要時，才建議接種預防輪狀病毒、流感、A型肝炎、B型肝炎及流行性腦膜炎的疫苗，不再視為例行性接種項目。

事實上，美國衛生部早在2025年就已經將新冠疫苗的接種改為這種模式。

川普2025年12月曾指示衛生部官員，要求比較美國與其他國家的疫苗接種計畫，特別以丹麥為參考標準。

小羅勃甘迺迪在聲明中強調，「經過詳盡的證據審查，我們要讓美國兒童疫苗計畫符合國際共識，同時強化透明性與知情同意。這個新政策將保護兒童、尊重家庭，並重建對公衛的信心。」

對此，醫界則是持反對意見。美國小兒科學會傳染病委員會主席歐萊瑞直言，「美國兒童疫苗接種計畫是經過徹底研究的工具之一，能夠保護兒童免於嚴重、有時致命的疾病。」他強調，任何有關美國兒童疫苗接種計畫的政策決定都應該「以證據、透明性和既有科學程序為基礎」，更不能忽略不同國家與醫療體系間的差異。

明尼蘇達大學疫苗專家更直言，丹麥其實是「同類國家中的特例，而不是標準」，該國擁有集中式醫療體系、全民健保等條件，且面積小、人口同質性高，「這些條件根本不適用於美國，甚至差得遠了」。