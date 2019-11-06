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幕後／蔡英文在災區發現一群穿鵝黃背心長輩　找到最無聲的救難團隊

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▲▼總統蔡英文成為首位參與後備軍人輔導工作會議。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文成為首位參與後備軍人輔導工作會議的總統。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

在107年普悠瑪列車翻覆、108年南方澳跨港大橋斷裂，政府各單位投入救災工作，總統蔡英文在視察時，發現了一群穿鵝黃色背心、上頭寫著「全民國防」字樣的團隊，成員看上去也稍有年紀，便好奇他們實際工作細節，這才發現他們是「純志工」無給職、向心力極強，且一向被政府忽視的無聲後備戰力。

當救災成為國軍重要任務之一後，軍警消各單位時常到了災區卻陷入紛亂，在蔡英文政府上任後，建立「救災SOP系統」；在過去三年多的執政中，逐漸把系統架構起來，幫助各單位迅速到場，並在各自崗位執行任務，減少各單位還需磨合的時間。

在南方澳跨港大橋斷裂事件發生後，蔡英文也親自到場視察救災單位的工作狀況。據指出，她在現場發現一群穿著鵝黃色背心、背上印有「全民國防」字樣，且每個人都有一些年紀，過去每每到救災場合，都會看到他們的身影，因此好奇詢問幕僚，他們工作任務的細節。

蔡英文一問之後，才進一步了解，他們是一群長期在國家重大災難發生時，同樣在第一線協助救災的團體，一群向心力強、自發性、無給職的志工；相關人士說，長年下來，每當災難發生，救災人員受到獎勵，「而這群人在政府嘉勉時，總是最被忽略的一群，應該算是最無聲的救難團隊吧。」

▼總統蔡英文成為首位參與後備軍人輔導工作會議。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文成為首位參與後備軍人輔導工作會議。（圖／記者陶本和攝）

而也正好蔡英文問起這個團隊，國防部後備指揮部在規劃舉行後備軍人輔導工作會議期間，就打算把北中南合併舉行，並邀請總統參與；總統幕僚說，總統在知道後也一口答應。

因此，蔡英文成為中華民國史上第一位到後備關心後備軍人輔導工作會議的總統。據軍方人士指出，上一位到這裡視察的，是先總統蔣經國，不過當時是以行政院長的身份，並非總統身份。

據總統幕僚指出，蔡英文除了關心這群默默協助救災的後備團隊外，另一方面，由於政府過去這段時間以來，推動國防改革，義務役役期縮短，這讓「後備」成為國防改革相當重要的一環。

總統幕僚說，過去的確沒有現任總統視察跟參加過後備軍人輔導工作會議，而今天剛好有這個活動，「總統想說他們很辛苦，後備很重要也必須重視，特別是在軍改之後，有必要來關心狀況。」

總統幕僚表示，在蔡英文在後備指揮部內室外廣場拍照完畢後，她跟幾位非常資深的後備幹部、後備團長見面，準備進入中正堂之前，有個小插曲，總統特別請這些資深後備幹部，應當走在總統前方，以示對他們的尊重，大家推託一陣後，也就一起入場，不過後備軍人還是尊重總統，讓總統走在稍前方的位置。

有趣的是，蔡英文腳步稍快些，在步下樓梯期間，她發現在走在身後的資深後備幹部有些落隊，便也主動停下腳步，示意他們一起往前走。總統幕僚說，蔡英文重視這場活動，對這群後備長輩更也帶著尊敬。

蔡英文在致詞時指出，現役和後備軍人本是一家人，身為三軍統帥，對後備軍人的照顧她一定會做到。除了現有法規提供工作保險、身障給付保障，比照享有國軍各級醫院就醫禮遇等優惠。隨後，她更下令2項措施，要求國防部研究推動。

首先，蔡英文要求，國防部要有具體作為，讓社會民眾了解後備軍人輔導組織同仁對國軍及社會的貢獻，在每年軍人節讓這些無名英雄共享社會對軍人的尊敬，同樣受民眾肯定；其次，在進行後備軍人組織改革規劃時，要落實全民國防理念，擴大後備軍人輔導組織平時社會服務，以及戰時支援國軍能量，提高作業經費，深化服務品質，拓展服務區域，要在各鄉鎮市區設立後備軍人輔導中心辦公室。

▼蔡英文視察國防部後備指揮部。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼蔡英文視察國防部後備指揮部。（圖／記者呂佳賢攝）

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