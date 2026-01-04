　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中人瘋搶廚餘機！門市排2圈也要買　市府：3天4千戶申請補助

▲小蔡電器。（圖／民眾提供）

▲有電器業者從元旦起就被長長人龍包圍，民眾不畏低溫排隊「繞了整間店兩圈」，就是要搶到一台廚餘機，4天已狂銷約2000台。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

今年起家戶廚餘禁養豬，台中市政府順勢推出「家用廚餘機補助計畫」一萬戶，今年開始申請。市府粗估，上線短短3天就吸引超過4000戶市民瘋搶申請。這股熱潮也直接反映在通路上，有電器業者從元旦起就被長長人龍包圍，民眾不畏低溫排隊「繞了整間店兩圈」，就是要搶到一台廚餘機，4天已狂銷約2000台；另外，量販店龍頭家樂福也粗估，廚餘機銷量增加3到4成。

小蔡電器門市從元旦開始就出現廚餘機搶買人潮，店家緊急備貨千台因應，仍供不應求；業者也提醒，在這波搶購潮下，卻隱藏著「盲買」危機。市面上廚餘機價差高達萬元，消費者到底應該怎麼選擇成了重要課題！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家樂福 。（圖／家樂福提供）

▲量販龍頭家樂福近日廚餘機銷量也成長3到4成。（圖／家樂福提供）

小蔡電器董事長蔡在隆直言，許多人跟風購買廚餘機，卻沒搞懂產品差異，最終廚餘機不是處理效能不佳，就是淪為家中的「巨型垃圾」或昂貴裝飾品，根本沒解決問題。

蔡在隆也提醒，選購廚餘機並非依照家庭人數購買，而是依照廚餘數來考量，例如人數多但廚餘少，或是人數少但廚餘多等等，是必須考量的重點，一般建議購買大容量3.5公升機種。

▲小蔡電器。（圖／民眾提供）

▲蔡在隆也點出機種應具備的3大特色，當中一項就是能否處理「硬核廚餘」，像是蝦殼、榴槤皮、雞骨頭等。（圖／民眾提供）

此外，蔡在隆也點出機種應具備的3大特色，首先，要能隨時投入廚餘、分段處理，才能達到省電效果以及自動清潔，要能像洗衣機槽洗淨一樣方便；最關鍵的一點，是能否處理「硬核廚餘」，像是蝦殼、榴槤皮、雞骨頭等，「很多機器無法分解這些，這就是為什麼很多人會說廚餘機不好用，原因通常就是一開始就買錯了！」提醒消費者務必睜大眼睛，別讓補助美意變成一場空。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

國際法只是裝飾「誰老二大誰說話大聲！」Cheap揭1類人才用國際法

最低時薪變196元！飲料店老闆嘆「營業額都不夠」：多賤才開店

台中人快看！廚餘機補助5000元　「4文件+1帳戶」備齊30天入帳

北捷QR碼進站首日1.8萬人使用！粉專曝「罰站」窘境：1習慣難改

快訊／15縣市低溫特報！明上午急凍跌破10度

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」　事業走強、好機會接連上門

台中人瘋搶廚餘機！門市排2圈也要買　市府：3天4千戶申請補助

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

國際法只是裝飾「誰老二大誰說話大聲！」Cheap揭1類人才用國際法

最低時薪變196元！飲料店老闆嘆「營業額都不夠」：多賤才開店

台中人快看！廚餘機補助5000元　「4文件+1帳戶」備齊30天入帳

北捷QR碼進站首日1.8萬人使用！粉專曝「罰站」窘境：1習慣難改

快訊／15縣市低溫特報！明上午急凍跌破10度

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」　事業走強、好機會接連上門

台中人瘋搶廚餘機！門市排2圈也要買　市府：3天4千戶申請補助

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

上士潛水亡「遺體陳屍沙灘」　澎防部：全力助家屬喪葬與撫卹作業

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

【土地公聖筊批准】玩香爐被媽唸...貓咪：爺爺說可以

生活熱門新聞

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

台AV女優胎尼「作品未同意」就被公開：要求我忍受痛苦

「台灣防護罩」今早現蹤　原因曝光

快訊／3:52宜蘭五結規模4.4地震

2026馬年！　3生肖大翻身

獨／大學生必修課被教授打0分　「校方也沒輒」他怒告到教育部

明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

1200元飛了！停車格內壓線被開單

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

美軍怕丟臉不敢開戰　台灣退役中將：中國是贏家！被打臉

更多熱門

相關新聞

台中女上演「倒車地獄」　撞倒機車快閃

台中女上演「倒車地獄」　撞倒機車快閃

台中日曜天地Outlet停車場日前發生一場烏龍事件，一名吳姓女子2日傍晚，開車誤闖機車專用停車場，發現走錯路後欲倒車離場，但未「脫身」成功，就先撞倒停放在一旁機車，之後竟未扶起機車，反而是將機車「翻身」，這不扶反翻的動作，讓機車車主氣炸報警處理。

寒流連凍！小心誘發急症「低溫保健7招」

寒流連凍！小心誘發急症「低溫保健7招」

台中男沒帶錢想買手機遭拒　竟拿板手拍桌　

台中男沒帶錢想買手機遭拒　竟拿板手拍桌　

即／台中1歲5月大男嬰疑嗆奶送醫不治

即／台中1歲5月大男嬰疑嗆奶送醫不治

台中民宅酒後喧譁鄰居報警　意外抓到通緝犯

台中民宅酒後喧譁鄰居報警　意外抓到通緝犯

關鍵字：

廚餘機台中低溫元旦

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面