台中人瘋搶廚餘機！門市排2圈也要買　市府：3天4千戶申請補助

▲有電器業者從元旦起就被長長人龍包圍，民眾不畏低溫排隊「繞了整間店兩圈」，就是要搶到一台廚餘機，4天已狂銷約2000台。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

今年起家戶廚餘禁養豬，台中市政府順勢推出「家用廚餘機補助計畫」一萬戶，今年開始申請。市府粗估，上線短短3天就吸引超過4000戶市民瘋搶申請。這股熱潮也直接反映在通路上，有電器業者從元旦起就被長長人龍包圍，民眾不畏低溫排隊「繞了整間店兩圈」，就是要搶到一台廚餘機，4天已狂銷約2000台；另外，量販店龍頭家樂福也粗估，廚餘機銷量增加3到4成。

小蔡電器門市從元旦開始就出現廚餘機搶買人潮，店家緊急備貨千台因應，仍供不應求；業者也提醒，在這波搶購潮下，卻隱藏著「盲買」危機。市面上廚餘機價差高達萬元，消費者到底應該怎麼選擇成了重要課題！

▲量販龍頭家樂福近日廚餘機銷量也成長3到4成。（圖／家樂福提供）



小蔡電器董事長蔡在隆直言，許多人跟風購買廚餘機，卻沒搞懂產品差異，最終廚餘機不是處理效能不佳，就是淪為家中的「巨型垃圾」或昂貴裝飾品，根本沒解決問題。

蔡在隆也提醒，選購廚餘機並非依照家庭人數購買，而是依照廚餘數來考量，例如人數多但廚餘少，或是人數少但廚餘多等等，是必須考量的重點，一般建議購買大容量3.5公升機種。

▲蔡在隆也點出機種應具備的3大特色，當中一項就是能否處理「硬核廚餘」，像是蝦殼、榴槤皮、雞骨頭等。（圖／民眾提供）



此外，蔡在隆也點出機種應具備的3大特色，首先，要能隨時投入廚餘、分段處理，才能達到省電效果以及自動清潔，要能像洗衣機槽洗淨一樣方便；最關鍵的一點，是能否處理「硬核廚餘」，像是蝦殼、榴槤皮、雞骨頭等，「很多機器無法分解這些，這就是為什麼很多人會說廚餘機不好用，原因通常就是一開始就買錯了！」提醒消費者務必睜大眼睛，別讓補助美意變成一場空。