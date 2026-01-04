美國給中國開綠燈？沈伯洋駁：中國是計畫性領土併吞　與委國無法類比

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。有學者憂心，該攻擊恐怕象徵國際法時代正走向終結。對此，民進黨立委沈伯洋今（4日）表示，國際法不是自殺協定，中國對台灣是計畫性地「領土併吞」與「消滅民主」，跟今日之事無法類比。

沈伯洋在臉書表示，「國際法不是自殺協定」，他常說「憲法不是自殺協定」，國際法也是。國際法的根基是互信與對等。當獨裁政權選擇性玩弄規則，侵略和屠殺時視法律如廢紙，逃避責任時喊主權，民主陣營在戰略上若作繭自縛，不堪設想，「國際法不是獨裁者的防彈衣」。

沈伯洋指出，諾貝爾得主寫的「自由的窄廊」，他認為是政治與經濟自由的真諦。自由派的朋友如果關心，應該是關心委內瑞拉主權的恢復是否能通過自由的窄廊，毒品一事只是病徵，馬杜羅沒收選舉、暴力鎮壓，實質上已剝奪了委內瑞拉的人民主權。

「我們批判過往新自由主義與軍政府合作，不代表今天應該眼睜睜看著人民被獨裁體制奴役」，沈伯洋認為，若過往讚揚馬查多，現在又為被奴役的主權發聲，對他來說是極其矛盾的。

至於看到有人憂心美國給中國開了綠燈，沈伯洋直言，這是對共產黨的誤解，獨裁者侵略從不需要理由，就像普丁入侵烏克蘭，也不是預見了今天的委內瑞拉。中國對台灣是計畫性地「領土併吞」與「消滅民主」，跟今日之事無法類比。

沈伯洋強調，台灣的主權狀況絕非委內瑞拉。所謂「你可以我也可以」只是在為侵略找藉口。民主與獨裁終究會對決，因為對兩者而言，都是生存危機。這是最好的時代，但也是最壞的時代。

此外，針對國民黨主席鄭麗文說，從日本首相高市早苗到中共圍台軍演，川普、白宮都淡然保持一定距離，美軍在世界介入程度可能會大幅後退，她也呼籲總統賴清德，「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」，應該回到九二共識、反台獨、下架台獨黨綱，兩岸馬上春暖花開。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪時表示，對國際局勢，台灣要做的就是持續觀察；對他國發生的事件也是持續觀察，不宜過當評論。至於鄭麗文把這件事又扯到台灣、美國對台關係，「我覺得她是扯遠了」，對於國際關係也要保持合理且正向的觀察。

吳思瑤指出，台灣跟委內瑞拉完全不相同，台灣是自由民主法治的國家，台灣並沒有發生讓鄰國、國際社會都頭痛的人口販運、毒品走私作為。

「我們該做的，就是台灣要持續作為國際社會的正能量，我們要在國際社會爭取更多對於台灣正向的支持，這才是我們該做的事」，吳思瑤強調，對於鄭麗文這些風馬牛不相及的評論，硬要從這個事件扯到美國對台，「我想不要在任何時間都發動疑美論」，台灣要做的是爭取國際的支持，「我們要做的，是向中國來展現我們捍衛和平的決心」。