朱立倫接競選總部主委？　韓國瑜競辦：會在最適當角色發揮功能

▲朱立倫、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、高雄市政府提供）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統大選剩下2個月多的時間，國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委人選尚未確定，前總統馬英九、前新北市長朱立倫是否出任競選總部主委，備受關注。對此，韓國瑜競選辦公室表示，不論是朱立倫還是黨內其他人，都會在最適當的角色發揮功能。

韓國瑜競選辦公室31日上午在黨中央召開「下架傲慢蔡政府」記者會。韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千受訪時表示，2020年翻轉、改變台灣是國民黨政治人物共同的目標與理念，相信黨內有志之士會團結在一起，無論是朱立倫還是黨內其他人，都會在最適當的角色發揮功能，相關人事安排，以競選總部公布為準。

韓國瑜的全國總後援會預計在11月底前成立，屆時由前國民黨主席連戰擔任後援會總會長，目前也傳出連戰11月8日舉辦「英雄宴」，邀請馬英九、朱立倫等歷任黨主席、副主席以及黨內大相聚，目的是整合黨內人員，團結起來一致挺韓國瑜，在2020年選舉拿下勝選。

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